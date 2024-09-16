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ЗС РФ близькі до перерізання дороги між Боровою та Куп’янськом – Машовець

Події 07:28   16.09.2024
Оксана Горун
ЗС РФ близькі до перерізання дороги між Боровою та Куп’янськом – Машовець Ілюстрація: мапа DeepState

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець вранці 16 вересня повідомив, що армія РФ, якщо нічого не зміниться, найближчим часом вийде до річки Оскіл у Харківській області.

На Куп’янському напрямку, очевидно, противник силами 1-ї “гвардейской” танкової армії (ТА), а саме – її 2-ї “таманской” мотострілецької дивізії (мсд), при дієвій участі 4-ї “кантемировской” танкової дивізії (тд), активно рветься до річки Оскіл по напрямках: Піщане (нижн.) – Кругляківка, Піщане (нижн.) – Колісниківка. Протягом крайнього тижня противнику вдалося суттєво розширити своє вклинення в районі с.Піщане, й він достатньо близький до того, аби перерізати дорогу, яка йде з Борової на Куп’янськ вздовж р. Оскіл по її лівому берегу“, – прокоментував Машовець.

За його даними, передові підрозділи ЗС РФ у районі Кругляківки знаходяться трохи більш ніж за 3 км від Осколу, в районі Колісниківки – десь у 2,5 – 2,8 км.

Якщо нічого не зміниться, а я поки не бачу до того якихось підстав, противник, очевидно, протягом якогось найближчого часу зуміє вийти на лівий берег р. Оскіл на відтинку Глушківка – Кругляківка й таким чином, розріже наш плацдарм на р. Оскіл на дві частини… меншу, північну (Куп’янську) й більшу, південну (Борова)“, — прогнозує Машовець.

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Також він зазначив, що просування у ЗС РФ є і на іншій ділянці – між Синьківкою та залізницею, яка йде з півночі в бік Куп’янська-Вузлового.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 07:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець вранці 16 вересня повідомив, що армія РФ, якщо нічого не зміниться, найближчим часом вийде до річки Оскіл у Харківській області".