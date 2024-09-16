ЗС РФ близькі до перерізання дороги між Боровою та Куп’янськом – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець вранці 16 вересня повідомив, що армія РФ, якщо нічого не зміниться, найближчим часом вийде до річки Оскіл у Харківській області.

“На Куп’янському напрямку, очевидно, противник силами 1-ї “гвардейской” танкової армії (ТА), а саме – її 2-ї “таманской” мотострілецької дивізії (мсд), при дієвій участі 4-ї “кантемировской” танкової дивізії (тд), активно рветься до річки Оскіл по напрямках: Піщане (нижн.) – Кругляківка, Піщане (нижн.) – Колісниківка. Протягом крайнього тижня противнику вдалося суттєво розширити своє вклинення в районі с.Піщане, й він достатньо близький до того, аби перерізати дорогу, яка йде з Борової на Куп’янськ вздовж р. Оскіл по її лівому берегу“, – прокоментував Машовець.

За його даними, передові підрозділи ЗС РФ у районі Кругляківки знаходяться трохи більш ніж за 3 км від Осколу, в районі Колісниківки – десь у 2,5 – 2,8 км.

“Якщо нічого не зміниться, а я поки не бачу до того якихось підстав, противник, очевидно, протягом якогось найближчого часу зуміє вийти на лівий берег р. Оскіл на відтинку Глушківка – Кругляківка й таким чином, розріже наш плацдарм на р. Оскіл на дві частини… меншу, північну (Куп’янську) й більшу, південну (Борова)“, — прогнозує Машовець.

Також він зазначив, що просування у ЗС РФ є і на іншій ділянці – між Синьківкою та залізницею, яка йде з півночі в бік Куп’янська-Вузлового.