ВС РФ близки к перерезанию дороги между Боровой и Купянском — Машовец
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец утром 16 сентября сообщил, что армия РФ, если ничего не изменится, в течение ближайшего времени выйдет к реке Оскол в Харьковской области.
«На Купянском направлении, очевидно, противник силами 1-й «гвардейской» танковой армии (ТА), а именно – ее 2-й «таманской» мотострелковой дивизии (мсд), при действенном участии 4-й «кантемировской» танковой дивизии (тд), активно рвется к реке Оскол по направлениям: Песчаное (нижн.) — Кругляковка, Песчаное (нижн.) — Колесниковка. В течение крайней недели противнику удалось существенно расширить свое вклинение в районе с. Песчаное, он достаточно близок к тому, чтобы перерезать дорогу, которая идет из Боровой на Купянск вдоль р. Оскол по ее левому берегу», — прокомментировал Машовец.
По его данным, передовые подразделения ВС РФ в районе Кругляковки находятся чуть более чем в 3 км от Оскола, в районе Колесниковки — где-то в 2,5 — 2,8 км.
«Если ничего не поменяется, а я пока не вижу к тому каких-то оснований, противник, очевидно, в течение какого-то ближайшего времени сумеет выйти на левый берег р. Оскол на отрезке Глушковка — Кругляковка и таким образом, разрежет наш плацдарм на р. Оскол на две части… меньшую, северную (Купянскую) и большую, южную (Боровая)», — прогнозирует Машовец.
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Также он отметил, что продвижение у ВС РФ есть и на другом участке — между Синьковкой и железной дорогой, котора идет с севера в сторону Купянска-Узлового.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 07:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец утром 16 сентября сообщил, что армия РФ, если ничего не изменится, в течение ближайшего времени выйдет к реке Оскол в Харьковской области".