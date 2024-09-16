Ресторан, названный в честь харьковчанки, попал в путеводитель Michelin Guide

Ресторан «Anelya Chicago» открыл в США шеф-повар Джонни Кларк — в 2023-м он посетил Харьков, где родилась его бабушка, и назвал свое заведение в честь нее.

«В официальный гастрономический путеводитель «Michelin Guide» впервые включили ресторан украинской кухни в Чикаго – «Anelya Chicago»! В 2023 году владелец ресторана и шеф-повар Джонни Кларк впервые посетил Харьков, где родилась его бабушка. Это путешествие и вдохновило его на создание ресторана, который продвигал бы украинскую традиционную и современную кулинарную традицию в США», — сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Кларк — известный американский шеф-повар. Ресторан он назвал в честь своей бабушки по материнской линии Анелии. От нее же унаследовал и несколько рецептов традиционных блюд, которые существенно усовершенствовал.

«Анелия Очатинская родилась в 1924 году и выросла в Харькове, втором по величине городе Украины. Спустя столетие внук чествует ее одноименным рестораном и блюдом из своего первого воспоминания о еде — холодцом», — пишет издание «Chicago Tribune».

В США бабушка Кларка оказалась после Второй мировой войны. Во время оккупации Украины нацистами девушку вывезли на принудительные работы в Германию. А уже оттуда после окончания войны Анелия перебралась за океан. В меню именно холодец шеф посвятил бабушке, потому что это блюдо напомнило ему ее рассказы о Голодоморе, который она пережила.

«Иногда они как-то доставали свиную голову — и это был максимум мяса, который они могли получить, — поделился Джонни Кларк. — Я заставлял ее рассказывать мне историю снова, и снова, и снова, ребенком сидя у нее на коленях. Мне было, может быть, три-четыре или пять лет… Это не такая увлекательная еда для большинства людей, но она мне очень напоминает ее».

Холодец в исполнении американского повара, конечно, необычный. В нем присутствует сыр и маринованные лепестки лука. Среди любимых блюд самого шефа — сало, которое в его ресторане подают с хреном и чесноком.

Также в меню — классические блюда украинской кухни, но в современной «трактовке». Среди прочего, есть борщ, вареники, лапша, полтавские клецки, голубцы, банош, пончики. Среди десертов — киевский торт, наполеон с кремом из черного чая.

«Шеф-повар сделал свой борщ глубоко, но тонко другим — с нежной измельченной уткой, прохладными сливками на гарнир и интенсивно копчеными грушами. По его словам, это в стиле Полтавы, одного из наиболее исторических гастрономических городов Украины», — описывает одно из главных блюд ресторана «Chicago Tribune».

Справка. Путеводитель «Michelin Guide» – это престижный гастрономический ресторанный рейтинг, оценивающий рестораны и отели по всему миру.