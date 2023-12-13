102-летняя харьковчанка сбежала от РФ в Германию и лепит вареники ради ВСУ
«Путин для меня стал Гитлером», говорит 102-летняя жительница Харькова Тамара Бутенко, которая весной 2022 года убегала от российских бомбежек в Германию, передает DW Ukrainian. Войну женщина переживает снова — во время Второй мировой она была военной медсестрой.
Тамара Бутенко как медсестра спасала русских солдат во время Второй мировой войны. А теперь вместе с 70-летней дочерью убежала от них в Германию, против которой воевала.
Оставлять Харьков пожилая дама не хотела, но настояли родные.
Женщина вспоминает Харьков после освобождения от немцев и говорит, что сейчас россияне бомбят город гораздо сильнее гитлеровцев.
«Когда мы вошли в Харьков в 1943 году, он был разрушен, но основные здания были цели. А сейчас бьют ракетами неизвестно куда», – говорит женщина.
Тамара Бутенко сравнивает Путина с лидером фашистов и называет его вторым Гитлером.
Она очень хорошо помнит Вторую мировую войну, ведь 20-летней девушкой пошла служить медицинской сестрой. Как спасать бойцов на поле боя, ее научили советские солдаты. Но она и не думала, что когда-нибудь будет искать убежище в стране, против которой воевала.
В Германии женщина живет у своей внучки и ее мужа Сергея, уехавших из Харькова 20 лет назад. С первых дней войны ресторан Сергея превратился в центр помощи украинцам и Украине.
«Собирали вещи, медицину, еду, принимали беженцев. В прошлом году отвозили генератор в детский дом в «Зеленую рощу» в поселок Высокое под Харьковом. Помогали 5-му роддому Харькова», — рассказывает Сергей Сирик.
К помощи привлекают и бабушку – все вместе лепили вареники на продажу, а на вырученные средства купили машину для харьковской бригады ВСУ.
Тамара Бутенко мечтает о возвращении в родной Харьков.
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- Категории: Мир, Общество, Репортаж, Харьков; Теги: Адольф Гитлер, вареники, Владимир Путин, военная медсестра, война, вторая мировая война, германия, медсестра, рф, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 19:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Путин для меня стал Гитлером», говорит 102-летняя жительница Харькова Тамара Бутенко, которая весной 2022 года убегала от российских бомбежек в Германию, передает DW Ukrainian. Войну женщина переживает снова — во время Второй мировой она была военной медсестрой.".