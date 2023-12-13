102-річна харків’янка втекла від РФ до Німеччини і ліпить вареники задля ЗСУ
“Путін для мене став Гітлером”, каже 102-річна мешканка Харкова Тамара Бутенко, яка навесні 2022 року тікала від російських бомбардувань до Німеччини, передає DW Ukrainian . Війну жінка переживає знову – під час Другої світової вона була військовою медсестрою.
Тамара Бутенко як медсестра рятувала російських солдатів під час Другої світової. А тепер разом із 70-річною донькою тікає від них до Німеччини, проти якої воювала.
Лишати Харків літня пані не хотіла, але наполягли рідні.
Жінка пригадує Харків після звільнення від німців і каже, що зараз росіяни бомблять місто набагато потужніше за гітлерівців.
«Коли ми увійшли до Харкова у 1943 році, то він був зруйнований, але основні будівлі були цілі. А зараз б’ють ракетами невідомо куди», – каже жінка.
Тамара Бутенко порівнює Путіна з лідером фашистів і називає його другим Гітлером.
Вона дуже добре пам’ятає Другу світові війну, адже 20-річною дівчиною пішла служити медичною сестрою. Як рятувати бійців на полі бою, її навчили радянські солдати. Але вона і гадала, що колись шукатиме прихисток у країні, проти якої воювала.
У Німеччині жінка живе у своєї онуки та її чоловіка Сергій, які поїхали з Харкова 20 років тому. З перших днів війни ресторан Сергія перетворився на центр допомоги українцям та Україні.
«Збирали речі, медицину, їжу, приймали біженців. Торік відвозили генератор у дитячий будинок у «Зелений гай» у селище Високе під Харковом. Допомагали 5-ому пологовому будинку Харкова», – розповідає Сергій Сірик.
До допомоги залучають і бабусю – усі разом ліпили вареники на продаж, а на кошти купили машину для харківської бригади ЗСУ.
Тамара Бутенко наразі мріє про повернення до рідного Харкова.
Читайте також: Оплата – болюче питання. Лікар з Харкова порівняв роботу в Україні і Німеччині
- Категорії: Репортаж, Світ, Суспільство, Харків; Теги: Адольф Гитлер, війна, вареники, Владимир Путин, военная медсестра, вторая мировая война, германия, медсестра, рф, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «102-річна харків’янка втекла від РФ до Німеччини і ліпить вареники задля ЗСУ»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 19:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Путін для мене став Гітлером”, каже 102-річна мешканка Харкова Тамара Бутенко, яка навесні 2022 року тікала від російських бомбардувань до Німеччини, передає DW Ukrainian . Війну жінка переживає знову – під час Другої світової вона була військовою медсестрою.".