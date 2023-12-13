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102-річна харків’янка втекла від РФ до Німеччини і ліпить вареники задля ЗСУ

Репортаж 19:16   13.12.2023
Оксана Якушко
102-річна харків’янка втекла від РФ до Німеччини і ліпить вареники задля ЗСУ

“Путін для мене став Гітлером”, каже 102-річна мешканка Харкова Тамара Бутенко, яка навесні 2022 року тікала від російських бомбардувань до Німеччини, передає DW Ukrainian . Війну жінка переживає знову – під час Другої світової вона була військовою медсестрою.

Тамара Бутенко як медсестра рятувала російських солдатів під час Другої світової. А тепер разом із 70-річною донькою тікає від них до Німеччини, проти якої воювала.

Лишати Харків літня пані не хотіла, але наполягли рідні.

Жінка пригадує Харків після звільнення від німців і каже, що зараз росіяни бомблять місто набагато потужніше за гітлерівців.

«Коли ми увійшли до Харкова у 1943 році, то він був зруйнований, але основні будівлі були цілі. А зараз б’ють ракетами невідомо куди», – каже жінка.

Тамара Бутенко порівнює Путіна з лідером фашистів і називає його другим Гітлером.

Вона дуже добре пам’ятає Другу світові війну, адже 20-річною дівчиною пішла служити медичною сестрою. Як рятувати бійців на полі бою, її навчили радянські солдати. Але вона і гадала, що колись шукатиме прихисток у країні, проти якої воювала.

У Німеччині жінка живе у своєї онуки та її чоловіка Сергій, які поїхали з Харкова 20 років тому. З перших днів війни ресторан Сергія перетворився на центр допомоги українцям та Україні.

«Збирали речі, медицину, їжу, приймали біженців. Торік відвозили генератор у дитячий будинок у «Зелений гай» у селище Високе під Харковом. Допомагали 5-ому пологовому будинку Харкова», – розповідає Сергій Сірик.

До допомоги залучають і бабусю – усі разом ліпили вареники на продаж, а на кошти купили машину для харківської бригади ЗСУ.

Тамара Бутенко наразі мріє про повернення до рідного Харкова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 19:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Путін для мене став Гітлером”, каже 102-річна мешканка Харкова Тамара Бутенко, яка навесні 2022 року тікала від російських бомбардувань до Німеччини, передає DW Ukrainian . Війну жінка переживає знову – під час Другої світової вона була військовою медсестрою.".