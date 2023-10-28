Оплата – больной вопрос. Врач из Харькова сравнил работу в Украине и Германии

Ростислав и Анастасия Зелиские приехали из Харькова в немецкий Гюнцбург в марте 2022 года. До полномасштабного вторжения мужчина работал анестезиологом в Харьковской областной клинической больнице, а женщина – 3D-аниматором в международной компании, пишет Радио Свободы.

По словам супругов, мужчина смог выехать из Украины из-за военной непригодности – у него проблемы со зрением.

«Еще в сентябре 2021 года мы пошли на курсы немецкого через планы эмигрировать в Германию. То есть – мы еще раньше думали о переезде, война все немного ускорила», – рассказывает Анастасия.

Сначала Анастасия продолжала работать удаленно для украинского офиса своей компании, дальше – пошла на немецкий курс и начала искать работу на месте.

«В общем, процесс поиска был намного легче, чем я предполагала, – вспоминает девушка. – Уже после первых отправленных резюме меня начали приглашать на собеседования. Так я оказалась в берлинской компании, занимающейся созданием компьютерных игр. Я работаю на той же позиции, что и в Украине, но уже – в немецкой компании. Общаемся на английском языке, потому что это международная компания. Мне не пришлось переезжать в Берлин, потому что компания позволяет работать удаленно».

Для трудоустройства украинке не понадобилось подтверждать дипломы или иметь идеальное знание немецкого языка. Достаточно было показать свое портфолио и иметь высокий уровень знания английского.

Ее мужу Ростиславу, работавшему врачом в Харькове, повезло меньше. Процесс подтверждения диплома по перечню регламентированных профессий (таких как врач, учитель или инженер) может занять более года.

В мае 2023 года мужчина сдал экзамен С1 Fachsprachprüfung (профессиональный языковой экзамен), подтверждающий высокие знания немецкого языка для общения с коллегами и пациентами.

«После успешной сдачи экзамена я получил предварительное разрешение на работу сроком на два года, – объясняет мужчина. – С ним я могу работать в больнице до составления теоретической части. Во время процесса признания моего диплома будут сравнивать мою профессиональную квалификацию в Украине с немецкой и проверять их эквивалентность. Я рассчитываю, что это будет осенью следующего года».

Сейчас Ростислав Зелиский работает врачом-ассистентом в районной больнице города Диллинген-на-Дунае в Баварии. Здесь он отвечает за анестезию пациентов во время хирургического вмешательства. Работу помогла найти врач, с которым супруги живут в одном доме.

«Она познакомила меня с заведующим клиникой города Гюнцбург, но там не было свободных мест. Потом меня отправили в другой город, но там вакансию закрыли. Тогда шеф позвонил в больницу, где я сейчас работаю, и рассказал обо мне. На собеседовании мне показали больницу и спросили, когда я готов выйти на работу. Я сказал, что готов начать завтра. Так я работаю здесь и сейчас», – говорит беженец.

Мужчина отмечает, что процесс интеграции ускорило то, что еще до переезда в Германию он начал учить немецкий язык. Однако даже с уровнем С1 все еще сталкивается с трудностями в повседневной работе в больнице: «Самая большая сложность – это язык. Потому что иногда мне кажется, что большинство своих сил я трачу не на работу, а именно на концентрацию. Надо хорошо понять все, что мне говорят хирурги, врачи, помощники. В общем, в работе врача почти все построено на коммуникации».

Ростислав Зелиский говорит, что работа в немецкой клинике намного привлекательнее, чем в украинской. Здесь высокие зарплаты, современное медицинское оборудование и лучшие условия.

«Поскольку я работал преимущественно в украинских государственных больницах, то могу сказать, что мне не нравилось отношение государства ко мне как к врачу. Почему «государства»? Потому что я работал в государственных учреждениях. Заработная плата – это отдельный болезненный вопрос. Здесь дело, в основном, в обеспечении, оборудовании и организации разных процессов. В Германии с этим гораздо лучше», – говорит врач.

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