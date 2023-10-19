В Германии хотят ускорить трудоустройство украинцев
Необходимо упростить доступ украинцев к рынку труда Германии, ведь потенциал украинских мигрантов – 200 тысяч человек, говорит министр труда ФРН Губертус Гайль. Он призвал компании снизить требования к знанию немецкого языка, сообщает Deutsche Welle.
Правительство Германии предложило шаги, которые ускорят интеграцию десятков тысяч украинских беженцев на рынке труда, призвав компании ослабить требования к знанию немецкого языка и предложить дополнительное обучение.
Немецкая экономика остро нуждается в рабочей силе и квалифицированных работниках, объяснил шаг правительства Гайль. «Работа также ведет к интеграции», – добавил он.
По последним данным, из более миллиона украинцев, выехавших в Германию, спасаясь от войны России против Украины, трудоспособно 52%. Из них трудоустроены 196,7 тысячи, но 42 тысячи из них заняты на работах, не подлежащих уплате взносов на социальное страхование. «Этого далеко недостаточно», — подчеркнул Гайль.
После начального этапа ориентации и изучения немецкого языка теперь должен быть включен режим турбо, сказал Гайль. Он пояснил, что более 100 тысяч человек из Украины уже завершили интеграционные и языковые курсы, и эта цифра удвоится в ближайшие месяцы, так что «пришло время для следующего этапа».
«Мы хотим и будем быстрее выводить этих людей из аудиторий на рабочие места», – сказал он.
Трудоустройство должно быть возможно и с базовыми знаниями немецкого языка, если человек имеет соответствующее образование, квалификацию и навыки. Украинки и украинцы их, как правило, имеют.
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 16:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Необходимо упростить доступ украинцев к рынку труда Германии, ведь потенциал украинских мигрантов – 200 тысяч человек, говорит министр труда ФРН Губертус Гайль. Он призвал компании снизить требования к знанию немецкого языка, сообщает Deutsche Welle.".