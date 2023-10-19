У Німеччині хочуть пришвидшити працевлаштування українців

Потрібно спростити доступ українців до ринку праці Німеччини, адже потенціал українських мігрантів – 200 тисяч осіб, каже міністр праці ФРН Губертус Гайль. Він закликав компанії знизити вимоги до знання німецької мови, повідомляє Deutsche Welle.

Уряд Німеччини запропонував кроки, які прискорять інтеграцію десятків тисяч українських біженців на ринку праці, закликавши компанії послабити вимоги до знання німецької мови та запропонувати додаткове навчання.

Німецька економіка гостро потребує робочої сили та кваліфікованих працівників, пояснив крок уряду Гайль. “Робота також веде до інтеграції”, – додав він.

За останніми даними, з понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини, рятуючись від війни Росії проти України, працездатним є 52%. З них наразі працевлаштовані 196,7 тисячі, але 42 тисячі з них зайняті на роботах, що не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування. “Цього далеко недостатньо”, – наголосив Гайль.

Після початкового етапу орієнтації та вивчення німецької мови тепер має бути увімкнений режим “турбо”, сказав Гайль. Він пояснив, що понад 100 тисяч людей з України уже завершили інтеграційні та мовні курси, і ця цифра подвоїться в найближчі місяці, тож “настав час для наступного етапу”. “Ми хочемо і будемо швидше виводити цих людей з аудиторій на робочі місця”, – сказав він.

Працевлаштування має бути можливим і з базовими знаннями німецької мови, якщо людина має відповідну освіту, кваліфікацію та навички. Українки та українці їх, як правило, мають.