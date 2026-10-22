Робота в Харкові та області: кому пропонують 150 тисяч гривень (вакансії)

Станом на 22 жовтня 2026 року, в Харківській області є актуальними 2437 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

На чолі рейтингу цього тижня – вакансія вишкоелектромантажника із зарплатою 150 000 грн.

У десятці найбільш оплачуваних спеціальностей у Харкові та області також головний механік, якому пропонують платити 40 000 грн на місяць. Виробник робіт може заробляти 39 990 грн щомісяця. Бухгалтеру пропонують 39 000 грн. Зварювальників шукають на зарплату 35 000 грн. В області не вистачає кондитерів, яким готові платити 34 950 грн. Лікар-трансфузіолог зможе заробляти 32 000 грн, вчитель закладу загальної середньої освіти – 30 000 грн. Також потрібні колористи (лакофарбові виробництва) на зарплату 28 000 грн та енергетики – на зарплату 25 000 грн.

Повний список вакансій – тут .

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Нагадаємо, команда реабілітологів харківського військового шпиталю шукає фахівців. З початку війни відділення під керівництвом Івана Дарія допомагає військовим відновлюватись після поранень, повідомили у медустанові.