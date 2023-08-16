Понад 45 тисяч людей за місяць. Де в ЄС зростає кількість українських біженців

У країнах ЄС перебувають 4,07 млн ​​біженців з України, які набули статусу тимчасового захисту. У червні 2023 року їхня кількість збільшилася майже на 46 000 осіб, передає Євростат.

Основними країнами ЄС, які приймають біженців з України, були Німеччина (1 133 420 осіб; 28% від загальної кількості), Польща (977 740; 24%) та Чехія (349140; 9%).

Порівняно з кінцем травня 2023 р. кількість тих, хто потребує тимчасового захисту з України, зросла в ЄС на 45 800 (+1,1%). Найбільше зростання спостерігалося у Німеччині (+21 830; +2,0%), Чехії (+9 050; +2,7%) та Ірландії (+3 100; +3,7%).

Лише у двох країнах зменшилася кількість осіб під тимчасовим захистом: Польща (-13 635; -1,4%) та Італія (-1 005; -0,6%).

У Європі нерівне співвідношення українських біженців до місцевого населення.

Порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС, найбільше отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб у червні 2023 року спостерігалося в Чехії (32,2), Польщі (26,6), Естонії (25,8), Болгарії (24, 9) та Литві (24,7).

У той час як на рівні ЄС відповідний показник дорівнював 9,1 тис. осіб.

Дорослі жінки становили близько половини (46,6%) біженців до ЄС.

Діти становили трохи більше третини (34,4%), дорослі чоловіки становили менше п’ятої частини (19,0%).