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Українки масово повертатимуться з-за кордону лише після закінчення війни

Світ 15:34   15.08.2023
Оксана Якушко
Українки масово повертатимуться з-за кордону лише після закінчення війни

Повернення українок з дітьми в Україну залежатиме від того, чи буде у вимушених мігранток житло, а ще – школи та лікарні навколо нього, і також від рівня заробітних плат, які відповідають тому, що вони зараз мають за кордоном, наголосив Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської. асоціації компаній із міжнародного працевлаштування.

До закінчення війни розраховувати на те, що в Україну будуть масово повертатися жінки, не варто. Виїзд з країни був обумовлений саме безпековим фактором, і повернення залежатиме від рівня загрози в країні.

А після закінчення військових дій почнуть діяти економічні чинники. Ті, хто будуть повертатися, дивитимуться на те, чи буде в них житло, чи буде можливість їхнім дітям навчатися та лікуватися. Звісно економічний фактор наявності робочого місць, і головне – рівень заробітних плат.

 

«Якщо це все вони будуть порівнювати з тим, що вони мають за кордоном, і це не буде відповідати, ну скажімо, тому, що вони вже мають за кордоном, говорити про те, що люди будуть повертатися, на мій погляд, передчасно,  – каже Василь Воскобойник.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 15:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повернення українок з дітьми в Україну залежатиме від того, чи буде у вимушених мігранток житло, а ще – школи та лікарні навколо нього, і також від рівня заробітних плат, які відповідають тому, що вони зараз мають за кордоном, наголосив Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської. асоціації компаній із міжнародного працевлаштування.".