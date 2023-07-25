Ресторани, б’юті-сфера, пошта. Як українці впливають на економіку Польщі

Українські іммігранти змінюють польську економіку та харчування країни, пише The Economist .

«Поляки консервативні», – скаржиться Ернест Сулейманов, який у січні відкрив у Варшаві перший кримськотатарський ресторан. Клієнти люблять його чебуреки, але мають проблеми з цифровими меню, які є майже всюди в технічно підкованій Україні. Пан Сулейманов є одним із понад мільйона українських біженців, які живуть у Польщі після вторгнення рф.

Зараз українські вимушені мігранти перекроюють головну вулицю країни: з початку війни українці відкрили близько 8% усіх нових ФОПів, і їх кількість продовжує зростати.

Деякі українці пілотують нові концепції. Ольга Савченко заснувала у Варшаві коворкінг для косметологів і перукарів, який налічує 55 салонів краси. У цьому місці панує атмосфера нічного клубу, є бариста та хаус-музика, і це хіт. Українці приносять полякам смак незнайомого.

Наталя Гордієнко створила маркетплейс для дизайнерів одягу Kapsula. Вона каже, що польські жінки менш сміливі, ніж українки, віддають перевагу чорно-білому одягу над яскравими кольорами та якості тканини над пошиттям.

Слідом за емігрантами на польський ринок пішли українські компанії. Nova Post, найбільша приватна поштова служба України, відкрила відділення у 21 місті Польщі. Спочатку пошта привозила біженцям їхні речі; тепер її наступна мета — послуги доставки для інтернет-магазинів. У 2022 році Польща знизила адміністративні бар’єри для створення бізнесу українцями, прирівнявши їх до місцевих. Це відкриває ворота українським компанім на європейські ринки.

Польські компанії також шукають бізнес новачків. Банки надають україномовні послуги; один пропонує українцям безкоштовні облікові записи без необхідності вказувати польську адресу чи номер телефону. У супермаркетах є такі основні українські продукти, як в’ялена риба та чіпси зі смаком краба. Слово «Росія» було вигнано з етикеток харчових продуктів. Картопляно-сирні вареники, колись відомі як «п’єроги руські», перейменовано в «п’єроги українські». Що стосується «російської» гірчиці, то вона тепер просто «гостра».

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