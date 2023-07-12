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Учитель математики з Харківщини навчає у Вроцлаві українців і поляків

Репортаж 20:59   12.07.2023
Нагорная Елена
Якушко Оксана
Учитель математики з Харківщини навчає у Вроцлаві українців і поляків

Наразі у Вроцлавському ліцеї № 15 працюють 12 вчителів з України, і з наступного вересня вони навчатимуть не лише юних українців, а й поляків, розповіла вчителька української мови цього закладу Оксана Матієнко.

«У нас в ліцеї 12 працевлаштованих учителів із України. Українські вчителі були цього року класними керівниками, у батьків (українців – прим. ред.) була можливість з ними поспілкуватися», – розповідає про колег Оксана Матієнко. Вона у Польщі живе та працює з 2019 року.

Вчителі математики, хімії, фізики, інформатики, географії, біології приїхали до Польщі вже після початку війни. Всі вони з різних куточків України – це і Київщина, Донеччина, Миколаївщина, Запоріжжя, Одеська область.

«І з Харківської теж маємо вчителя. Вона викладає математику і інформатику, і, з її слів, повертатися їй уже немає куди», – зазначила Оксана Матієнко.

Коли українські вчителі працевлаштовувалися у Вроцлавський ліцей, Оксана Матієнко, яка вже чотири роки мешкає і викладає у Польщі, допомагала їм із перекладами і нострифікацією та підтвердженням дипломів.

Українські вчителі цього навчального року викладали польською мовою для українських дітей тільки в підготовчих класах.

«Ми звертали увагу на рівень польської мови українських вчителів під час працевлаштування, бо всі усвідомлювали, і ці вчителі також, що їм треба її знати. Але за рік рівень польської мови українських вчителів став таким, що цього року більшість вчителів з України будуть викладати в нашому ліцеї в польських класах. І ми цим пишаємося», – каже викладач.

Щоб допомогти українським колегам швидше адаптуватись, у ліцеї для них організували безкоштовні підготовчі класи, де вчителі з України разом із дітьми вивчали польську мову.

Наразі у цьому ліцеї ще є вакансії для українських вчителів, які вже володіють польською мовою. Потрібні викладачі математики, інформатики, хімії, фізики. Але все залежить від кількості дітей у підготовчих класах – якщо їхнє число зросте, то збільшиться кількість годин, відповідно потрібно буде більше вчителів, зазначила Оксана Матієнко.

Щодо працевлаштування українських вчителів у польському закладі, на прикладі нашого ліцею, то вони повинні мати диплом, який треба перекласти. Вони мають отримати підтвердження диплома у польській установі, що він є визнаним на території Польщі, але це лише ті, що були видані до 2006 року. А дипломи, видані після 2006 року, мають пройти процес нострифікації.

«Якщо є бажання, і вчитель планує працювати у польській системі освіти, то він може скласти заяву, щоб отримати нострифікацію безкоштовно. Нострифікація може коштувати і 3 тисячі злотих, і 4 тисячі злотих – звичайно, це важко на початку вчителю оплатити. Щоб працювати у польській школі, вчителю потрібно знати польську мову або хоча б почати її вивчати, щоб орієнтуватися в електронному щоденнику, в паперах, документації, на нарадах, бо без цього буде дуже важко», – пояснює Оксана Матієнко.

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Автор: Нагорная Елена, Якушко Оксана
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 20:59;

    • Кореспондент Нагорная Елена, Якушко Оксана у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Вроцлавському ліцеї № 15 працюють 12 вчителів з України, і з наступного вересня вони навчатимуть не лише юних українців, а й поляків, розповіла вчителька української мови цього закладу Оксана Матієнко.".