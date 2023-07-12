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Учитель математики с Харьковщины учит во Вроцлаве украинцев и поляков

Мир 20:59   12.07.2023
Нагорная Елена
Якушко Оксана
Учитель математики с Харьковщины учит во Вроцлаве украинцев и поляков

В настоящее время во Вроцлавском лицее № 15 работают 12 учителей из Украины, и со следующего сентября они будут учить не только юных украинцев, но и поляков, рассказала учитель украинского языка этого заведения Оксана Матиенко.

«У нас в лицее 12 трудоустроенных учителей из Украины. Украинские учителя были в этом году классными руководителями, у родителей (украинцев — прим. ред.) была возможность с ними пообщаться», — рассказывает о коллегах Оксана Матиенко. Она в Польше живет и работает с 2019 года.

Учителя математики, химии, физики, информатики, географии, биологии, которые теперь преподают во Вроцлавском лицее, приехали в Польшу уже после начала войны. Все они из разных уголков Украины – это и Киевщина, Донбасса, Николаевщина, Запорожье, Одесская область.

«И с Харьковской тоже имеем учителя. Она преподает математику и информатику, и, по ее словам, возвращаться ей уже некуда», — отметила Оксана Матиенко.

Когда украинские учителя устраивались во Вроцлавский лицей, Оксана Матиенко помогала им с переводами и нострификацией и подтверждением дипломов.

Украинские учителя в этом учебном году преподавали дисциплины на польском языке для украинских детей только в подготовительных классах.

«Мы обращали внимание на уровень польского языка украинских учителей во время трудоустройства, потому что все осознавали, как и эти учителя тоже, что им нужно его знать. Но через год уровень польского языка украинских учителей стал таким, что в этом году большинство учителей из Украины будут преподавать в нашем лицее в польских классах. И мы этим гордимся», — говорит Оксана Матиенко.

Чтобы помочь украинским коллегам быстрее адаптироваться, в лицее для них организовали бесплатные подготовительные классы, где учителям из Украины вместе с детьми изучали польский язык.

Сейчас в этом лицее еще есть вакансии для украинских учителей, уже владеющих польским языком.
Требуются преподаватели математики, информатики, химии, физики. Но все зависит от количества детей в подготовительных классах – если их число вырастет, то увеличится и количество часов, а значит, нужно будет больше учителей, отметила Оксана Матиенко.

 

Что касается трудоустройства украинских учителей в польском заведении, на примере нашего лицея, то они должны иметь диплом, который нужно перевести. Они должны получить подтверждение диплома в польском учреждении, что он признан на территории Польши, но это только те, которые были выданы до 2006 года. А дипломы, изданные после 2006 года, должны пройти процесс нострификации.

«Если есть желание и учитель планирует работать в польской системе образования, то он может составить заявление, чтобы получить нострификацию бесплатно. Нострификация может стоить и 3 тысячи злотых, и 4 тысячи злотых – конечно, трудно в начале учителю столько оплатить. Чтобы работать в польской школе, учителю нужно знать польский язык или хотя бы начать его изучать, чтобы ориентироваться в электронном дневнике, в бумагах, документации, на совещаниях, потому что без этого будет очень тяжело», — поясняет Оксана Матиенко.

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Автор: Нагорная Елена, Якушко Оксана
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  • Категории: Мир, Общество, Репортаж; Теги: , , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 20:59;

    • Корреспондент Нагорная Елена, Якушко Оксана в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время во Вроцлавском лицее № 15 работают 12 учителей из Украины, и со следующего сентября они будут учить не только юных украинцев, но и поляков, рассказала учитель украинского языка этого заведения Оксана Матиенко.".