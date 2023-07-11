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Харьковчане возвращаются домой из Польши — Генконсул Украины во Вроцлаве

Мир 20:45   11.07.2023
Нагорная Елена
Якушко Оксана
Харьковчане возвращаются домой из Польши — Генконсул Украины во Вроцлаве

Украинцы не сидят на шее у польского государства, а приносят ощутимый экономический эффект, отметил Юрий Токарь, Генеральный консул Украины во Вроцлаве.

«Вроцлав и Нижняя Силезия на втором месте в Польше по масштабам развития. Сейчас в Польше три мощно развивающихся воеводства – Мазовецкое воеводство с центром в Варшаве, второе – Нижнесилезское воеводство и третье – Великопольское воеводство с центром в Познани. Здесь открываются новые предприятия, новые бизнесы, заходят достаточно мощные инвесторы. И на все это нужна рабочая сила, которую и дают украинцы», — говорит Токарь.

Перед войной во Вроцлаве проживало около 100 тысяч наших граждан. Сейчас украинцев в этом городе около 180 тысяч. При показателе в 650 тысяч жителей это очень большой процент, каждый четвертый здесь украинец, отметил Токарь.

«Польша не может представить себе жизнь без украинцев, потому что в начале войны многие наши ребята садились на машины и ехали на войну. И бизнесы после этого просели, потому что их экономика зависима от наших граждан очень серьезно. В основном, приехали женщины с детьми, эту нишу они не заполнили, но заполнили другие. Есть условия для бизнеса, есть незаполненные ниши, та же индустрия красоты, где востребованы украинские парикмахеры и маникюрщицы», — рассказал Генеральный консул Украины во Вроцлаве.

В начале войны в Польшу бежали не только из областей Украины, где были бои.
«Просто бежали, потому что все же бегут», — отметил Юрий Токарь.

В Вроцлаве есть украинцы из Полтавы, Херсонщины, Сумщины, Харьковщины. Треть украинцев ждет окончания войны, чтобы вернуться, треть едет домой в ближайшее время и еще треть не вернется даже после конца войны – эти люди уехали, потому что была такая возможность.

«Харьковчане уже сейчас возвращаются назад. Несмотря на то, что город под обстрелами, харьковчане бросают все во Вроцлаве – нормальные места и возвращаются домой», — сообщил дипломат.

Фото: Елена Нагорная

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Автор: Нагорная Елена, Якушко Оксана
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  • Категории: Мир, Репортаж, Украина; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 20:45;

    • Корреспондент Нагорная Елена, Якушко Оксана в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинцы не сидят на шее у польского государства, а приносят ощутимый экономический эффект, отметил Юрий Токарь, Генеральный консул Украины во Вроцлаве.".