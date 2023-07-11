Харків’яни зараз повертаються додому із Польщі – Генконсул України у Вроцлаві

Українці не сидять на шиї у польської держави, а дають відчутний економічний ефект, зазначив Юрій Токар, Генеральний консул України у Вроцлаві.

«Вроцлав і Нижня Сілезія на другому місці у Польщі за масштабами розвитку. Наразі у Польщі три воєводства, які потужно розвиваються – Мазовецьке воєводство із центром у Варшаві, друге – Нижньосілезьке воєводство і третє – Великопольське воєводство із центром у Познані. Тут нові підприємства відкриваються, нові бізнеси, заходять досить потужні інвестори. І на все це треба робочу силу, яку надають і українці», – каже Токар.

Перед війною у Вроцлаві мешкало біля 100 тисяч наших громадян. Зараз українців у цьому місті близько 180 тисяч. При показнику в 650 тисяч мешканців це дуже великий відсоток, кожен четвертий наразі тут українець.

«Польща не може вже уявити собі життя без українців,бо на початку війни багато наших хлопців сідали на машини і їхали на війну. І бізнеси після цього просіли, бо їхня економіка залежна від наших громадян дуже серйозно. В основному приїхали жінки з дітьми, цю нішу вони не заповнили, але заповнили інші. Є умови для бізнесу, є незаповнені ніші, та ж індустрія краси, де затребувані українські перукарі та манікюрниці», – розповів Генеральний консул України у Вроцлаві.

На початку війни до Польщі тікали не лише з областей України, де були бої.

«Просто біжали, бо всі ж біжать», – зазначив Юрій Токар.

Наразі у Вроцлаві є українці з Полтави, Херсонщини, Сумщини, Харківщини. Третина з українців чекає закінчення війни, щоб повернутися, третина хоче повернутися найближчим часом і ще третина не повернеться навіть після кінця війни – ці люди виїхали, бо була така можливість.

«Харків’яни вже зараз повертаються назад. Попри те, що місто під обстрілами, харків’яни кидають все у Вроцлаві – нормальні місця, і вертаються додому», – повідомив дипломат.

Фото: Олена Нагорна