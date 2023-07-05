Продукти, одяг, алкоголь. У яких країнах ЄС жити вигідно, а де дорого?

Де в ЄС дешеве житло, продукти, одяг, алкоголь та їжа у ресторанах – Євростат опублікував дані про індекси цін на товари широкого споживання за 2022 рік.

Найвищі ціни – в Ірландії, найнижчі – у Румунії

Найвищий рівень цін зафіксований в Ірландії (146% від середнього по ЄС), Данії (145%) і Люксембурзі (137%). Водночас найнижчі показники зафіксовані в Румунії (58%), Болгарії (59%) та Польщі (62%).

Найдешевші алкоголь і тютюн – у Болгарії

Найнижчі ціни на алкоголь і тютюн зафіксовані в Болгарії (66% від середнього в ЄС), Польщі (73%) та Угорщині (78%). При цьому найвищі показники зафіксовані в Ірландії (216%), Фінляндії (174%) і Данії (138%).

У 2022 році рівень цін на алкоголь і тютюн розрізнявся у 3,3 рази. Така велика різниця в ціні зумовлена відмінностями в оподаткуванні країн.

Найдорожче пообідати в ресторані – у Данії

Ресторани та готелі посідають друге місце за різницею в цінах, при цьому найнижчі рівні цін зареєстровані в Болгарії (51% від середнього в ЄС), Румунії (61%) та Угорщині (62%), а найвищі в Данії (156%). Фінляндія (132%) і Люксембург (131%).

Найбільш доступний одяг – у Болгарії

Найдешевшим одяг був у Болгарії (80% від середнього по ЄС), Угорщині (83%) та Румунії (84%), а найдорожчим – у Данії (134%), Швеції (117%) та Чехії (115%).

Де жити найдешевше?

Найдорожчими для проживання країнами стали Ірландія (146% від середнього показника по ЄС), Данія (145%) та Люксембург (137%). А найдешевшими – Польща (62%), Болгарія (59%) та Румунія (58%).