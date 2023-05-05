Українці – лідери серед іноземних покупців житла у Польщі

Кількість іноземців, які купують нерухомість у Польщі, постійно зростає: у 2022 році угод за їх участю стало на 35% більше, ніж роком раніше. Найбільше покупців – це громадяни України, пише Gazeta Wyborcza.

Дані порталу GetHome.pl, підготовлені на основі звіту Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, красномовно показують, що іноземці у Польщі придбали 14,4 тисяч квартир у 2022 році. І з кожним роком кількість таких майнових угод зростає.

«Польський ринок житла майже повністю відкритий для іноземців. Дозвіл Міністерства внутрішніх справ та адміністрації потрібен лише для придбання нерухомості в прикордонній зоні. Таким чином, обмеження мають лише Тримісто (Гданськ, Гдиня, Сопот – ред.), Щецин, Свіноуйсьце чи Закопане. Звичайно, громадянам ЄС такий дозвіл не потрібен», – нагадує експерт GetHome.pl Марек Вільго.

У 2021 році іноземці купили в Польщі 10,6 тисячі квартир. Роком раніше таких покупок було 7,4 тисячі, а у 2019 році – 8,4 тисячі. Для порівняння, у 2014 році іноземці купили 3,2 тисячі квартири. Також зростає кількість придбаних комерційних приміщень. У 2022 році іноземці придбали їх 3 тисячі. Роком раніше – 2,5 тисячі.

Іноземці найчастіше купують квартири там, де найлегше знайти роботу – у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Лодзі та Познані.

Найбільшу групу серед іноземців, які цікавляться нерухомістю в Польщі, становлять українці. Майже 6,2 тисячі квартир потрапили до рук громадян України на загальних умовах, тобто без дозволу міністра внутрішніх справ та адміністрації (тобто на 40% більше ніж роком раніше). Додатково, на підставі дозволів було придбано 194 квартири та комерційних приміщень.

Якщо говорити про метраж придбаної нерухомості, українці купили більше квартир, ніж громадяни наступних 20 країн разом узятих, зокрема Німеччини, Білорусі, Росії, Італії, Франції та Великої Британії. В цілому вони придбали 328,2 тисячі м² нерухомості.

Після 2014 року частка громадян України серед іноземців, які купують житло у Польщі, зросла з 13% до 43%.

«Після вторгнення рф в Україну потік утікачів з цієї країни був дуже відчутним, але в основному на ринку оренди житла. Відносно небагато з них вирішили купити квартири. Звичайно, порівняно з 2021 роком кількість купівель за участю українців різко зросла. Ця тенденція зберігається з моменту анексії Криму рф в 2014 році. Після 2014 громадяни України стали найбільшою групою покупців квартир із закордонним паспортом», – зазначає Марек Вельго.

Він переконаний, повинно минути трохи часу, аби багато українських сімей, які залишаться у Польщі на довше, змогли собі дозволити купити квартиру. «Тим більше, що це пов’язано з величезними витратами, а відсотки за кредитами все ще високі», – коментує Марек Вільго.

Друге місце за площею придбаного житла у Польщі минулого року посіла Німеччина – громадяни цієї країни купили квартир на загальну кількість 75,3 тисячі м², третє місце за білорусами – 70,1 тисячі м². У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації повідомили, що минулого року білоруси купили в Польщі 1336 квартир (без додаткового дозволу). Порівняно з 2021 роком ця кількість зросла аж на 83%.

Далі йдуть громадяни рф (21, 6 тисячі м²), Італії (16,6 м²) і Франції (16,4 м²).

Зі звіту Міністерства внутрішніх справ і адміністрації видно, що громадян Індії активніше купують житло у Польщі. Вони почали купувати квартири в Польщі в 2005 році, тобто після вступу Польщі в ЄС. Проте протягом 5 років ця кількість стає щораз більшою, наприклад, у 2022 році індуси купили в Польщі квартир загальною площею 9,8 тисячі м² і потрапили до 10-ки країн, громадяни яких купують найбільше помешкань у Польщі.