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Украинцы – лидеры среди иностранных покупателей жилья в Польше

15:11   05.05.2023
Оксана Якушко
Украинцы – лидеры среди иностранных покупателей жилья в Польше

Количество иностранцев, покупающих недвижимость в Польше, постоянно растет: в 2022 году сделок с их участием стало на 35% больше, чем годом ранее. Больше всего покупателей — это граждане Украины, пишет Gazeta Wyborcza.

Данные портала GetHome.pl, подготовленные на основе отчета Министерства внутренних дел и администрации Польши, красноречиво показывают, что иностранцы в Польше приобрели 14,4 тысячи квартир в 2022 году. И с каждым годом число таких имущественных сделок растет.

«Польский рынок жилья почти полностью открыт для иностранцев. Разрешение Министерства внутренних дел и администрации нужно только для приобретения недвижимости в приграничной зоне. Таким образом, ограничения имеют только Тригород (Гданьск, Гдыня, Сопот – ред.), Щецин, Свиноуйсьце или Закопане. Конечно, гражданам ЕС такое разрешение не нужно», – говорит эксперт GetHome.pl Марек Вильго.

В 2021 году иностранцы купили в Польше 10,6 тысяч квартир. Годом ранее таких покупок было 7,4 тысяч, а в 2019 году – 8,4 тысяч. Для сравнения, в 2014 году иностранцы купили 3,2 тысяч квартиры. Также растет количество приобретаемых коммерческих помещений. В 2022 году иностранцы купили их 3 тысячи. Годом раньше – 2,5 тысячи.

Иностранцы чаще всего покупают квартиры там, где легче найти работу – в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Лодзи и Познани.

Наибольшую группу среди иностранцев, интересующихся недвижимостью в Польше, составляют украинцы. Почти 6,2 тысячи квартир попали в руки граждан Украины на общих условиях, то есть без разрешения министра внутренних дел и администрации (то есть на 40% больше, чем годом ранее). Дополнительно, на основании разрешений приобрели 194 квартиры и коммерческие помещения.

Если говорить о метраже купленной недвижимости, украинцы купили больше квартир, чем граждане следующих 20 стран вместе взятых, в частности Германии, Беларуси, рф, Италии, Франции и Великобритании. В общей сложности они приобрели 328,2 тысячи м² недвижимости.

После 2014 года доля граждан Украины среди иностранцев, покупающих жилье в Польше, выросла с 13% до 43%.

«После вторжения рф в Украину поток беженцев из этой страны был ощутим, но в основном на рынке аренды жилья. Относительно немногие из них решили купить квартиры. Конечно, по сравнению с 2021 годом количество покупок с участием украинцев резко возросло. Эта тенденция сохраняется с момента аннексии Крыма в 2014 году. После 2014 года граждане Украины стали самой большой группой покупателей квартир с загранпаспортом», – отмечает Марек Вельго.

Он убежден, должно пройти немного времени, чтобы многие украинские семьи, которые останутся в Польше на дольше, смогли себе позволить купить квартиру. «Тем более что это связано с огромными затратами, а проценты по кредитам все еще высоки», – комментирует Марек Вильго.

Второе место по площади приобретенного жилья в Польше в прошлом году заняла Германия – граждане этой страны купили квартир на общее количество 75,3 тысяч м², третье место за белорусами – 70,1 тысяч м². В Министерстве внутренних дел и администрации подсчитали, что в прошлом году белорусы купили в Польше 1336 квартир (без дополнительного разрешения). По сравнению с 2021 годом это количество выросло на 83%.

Далее следуют граждане рф (21, 6 тысячи м²), Италии (16,6 тысячи м²) и Франции (16,4 тысячи м²).

Из отчета Министерства внутренних дел и администрации видно, что граждане Индии тоже активно покупают жилье в Польше. Они начали приобретать квартиры в Польше в 2005 году, то есть после вступления Польши в ЕС. Однако в течение 5 лет это количество становится все больше, например, в 2022 году индусы купили в Польше квартир общей площадью 9,8 тысячи м² и попали в десятку стран, граждане которых покупают больше всего квартир в Польше.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 15:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество иностранцев, покупающих недвижимость в Польше, постоянно растет: в 2022 году сделок с их участием было на 35% больше, чем годом ранее. Наибольшую группу покупателей составляют граждане Украины, пишет Gazeta Wyborcza.".