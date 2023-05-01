Стали лучше жить. Как война изменила украинское сообщество в Польше?

Война сменила украинское сообщество в Польше. Нынешние беженцы – это преимущественно образованные женщины с детьми, с хорошим материальным положением, приводит информацию исследовательской компании Selectivv польское издание Rzeczpospolita.

По сравнению с ситуацией до 24 февраля 2022 года, украинцы, которые теперь живут в Польше, немного состоятельнее и предпочитают проводить время в кино или театре, чем в пабах и ресторанах, свидетельствуют данные, собранные Selectivv с мобильных телефонов.

«У нас есть две совершенно разные громады украинцев в Польше. Это люди, которые имеют иной материальный статус и по-разному проводят свое свободное время», – рассказал изданию Rzeczpospolita Александр Луховский, президент Selectivv.

Исследование показывает, что в январе 2022 57% украинцев в Польше были мужчины. За год этот показатель снизился до 40%. Число детей в возрасте до 18 лет возросло примерно с 200 тыс. до 1,4 млн. Меньше стало людей в возрасте от 45 до 60 лет.

Нынешние беженцы живут лучше, чем представители старой миграции. В январе 2022 года только 6% украинского населения в Польше имело очень хорошее материальное положение, 24% имели хорошее, а 64% среднее. За год показатель «очень хорошо» вырос на 7% (до 13%), доля людей с хорошим материальным положением увеличилась на 30% (до 54%).

Содержимое кошелька влияет на то, как украинские беженцы проводят время. И хотя чаще всего это шопинг в торговых центрах, с 5% (в 2022 году) до 18% выросла доля людей, посещающих бассейны или тренажерные залы. С 1% до 4% увеличилось количество посетителей кинотеатров и театров. И вот количество любителей ресторанов и пабов наоборот снизилось с 36% до 6%.

«Около 70% женщин-мигранток имеют высшее образование. Отсюда их интересы, например, связанные с культурой», – говорит глава Объединения украинцев в Польше Мирослав Скорко.

«После года пребывания в Польше многие беженцы уже организовали здесь свою жизнь. И людей, заявляющих о своем желании остаться в Польше, становится все больше. Но все равно 60% из них планируют вернуться в Украину», – резюмирует эксперт.

Исследование показало, что сейчас в Польше проживают 3,1 миллиона граждан Украины. Это меньше, чем год назад, потому что некоторые беженцы уже уехали в другие страны.

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