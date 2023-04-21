Сколько денег платят украинским беженцам в Канаде и в странах Европы. Часть 1

Украинские беженцы, которые бежали и продолжают ехать за границу от войны, во всех принимающих странах получили вместе с временной защитой право на работу и медицинскую помощь, для детей – возможность бесплатно учиться в школах, а кое-где – даже в вузах при отличном владении языком.

Также украинцев расселяют в социальное жилье, если такое есть, и выплачивают пособие. И вот в последнем пункте уже есть конкретные отличия между странами. Именно поэтому даже возникла миграция украинских беженцев уже внутри ЕС и за его пределами.

Польша: 300 злотых одноразово

Польша первой страной ЕС приняла миграционную волну украинских беженцев. И сегодня именно здесь проживает больше всего украинцев – беглецов от войны, более 1,5 миллиона человек. Из-за чрезвычайной нагрузки на бюджет в Польше отменили выплаты, которые были с начала войны.

Пока каждому украинцу, который впервые пересек границу с Польшей начиная с 24 февраля, выплачивают единовременную денежную помощь в размере 300 злотых.

Семья с детьми получают на ребенка до 18 лет ежемесячно 500 злотых.

Германия: €500 и языковая интеграция

Германия – вторая по популярности у украинских беженцев страна ЕС. И не удивительно, потому что здесь достаточно мощно работает программа языковой интеграции для украинцев. Что позволяет беженцам, потерявшим дом, выучить язык и более или менее успешно пристроиться к новой стране. К тому же Германия в начале 2023 года увеличила на €53 евро размер выплат для беженцев из Украины. Поэтому сейчас взрослые получают €502 в месяц, совершеннолетний гражданин Украины (женатый) — €451 в месяц,

дети 14-17 лет – €420,

дети 6-13 лет – €348,

дети до 5 лет – €318.

Канада: 3 тысячи канадских долларов и бесплатная виза

Канада после начала полномасштабного вторжения принимает украинцев по упрощенной программе Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (СUA) Эта программа позволяет быстро получить визу и экстренно вылететь в Канаду с возможностью находиться там до 3 лет. Социальные гарантии такие же, как и в ЕС – право на работу, обучение и медпомощь.

А еще украинским беженцам выплачивают единовременную помощь: 3 000 канадских долларов (около $2 000 США) на взрослого человека и 1 500 канадских долларов (около $1 000 США) на ребенка до 17 лет.

Ежемесячное пособие в течение 12 месяцев предоставляют в Канаде в провинции Британская Колумбия. Там одинокий человек получает до $935 США в месяц; семья до 4 человек – до $1 770 США в месяц; одинокий человек с инвалидностью – до $1358 США.





Ирландия: €820 и острый дефицит жилья

Небольшая Ирландия одним из первых начала принимать украинских беженцев. Минимальный размер помощи в Ирландии – €830 в месяц, или от €206 еженедельно.

Финансовая помощь, которую предлагает Ирландия украинцам, такая: человек в возрасте от 23 лет получает €206 евро в неделю на одного человека, то есть за месяц выходит до €824, а за опеку над ребенком до 12 лет выплачивают €40 в неделю и €48 за ребенка старше 12 лет. Также родителям или опекунам начисляют еще по €140 ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

Несмотря на действительно хорошую финансовую помощь и невероятную поддержку украинцев, в Ирландии, как в островной стране, острый дефицит жилья, кстати недешевого, и цены на продукты несколько выше, чем в странах ЕС на материке.



Великобритания: Квест «найди спонсора – и получи визу»

Попасть в Великобританию украинские беженцы могут, если нашли там спонсора среди частных лиц – человека, официально предложившего жилье на полгода, и состояние этого жилья подтвердят соцработники. Или суперспонсора в лице правительства. После этого делают визу на 3 года. И когда человек приезжает в Англию, Уэльс или Шотландию, ему начисляют финансовую помощь: единоразовая выплата составляет £200 (примерно 230 евро).

Кроме того ежемесячно взрослый человек в возрасте до 25 лет получает £265,31 (около €314);

взрослый человек в возрасте от 25 лет получает £334,91 фунт (около €397);

двое взрослых (в возрасте до 25 лет) получают £416,45 (около €403);

двое взрослых (если одному из которых более 25 лет) получают £525,72 (около €623);

на ребенка насчитывают £290 (около €343).

Швейцария: 1500 швейцарских франков, но есть нюансы

Правительство Швейцарии оказывает помощь украинским беженцам в размере 1500 швейцарских франков ежемесячно ($1525). Но в стране действуют жесткие условия, чтоб получить денежные выплаты – социальные работники изучают и учитывают финансовое положение беженца, есть ли у него доходы в Украине, сколько тратит с карточки. А еще полторы тысячи франков «на руки» беженцу не выдают — из суммы вычитают все расходы на жилье, питание, гуманитарные продукты, медицинское страхование, образование. В итоге, выдают деньги только за то, чем правительство кантона не обеспечило человека. И это от 350 до 500 франков.

Читайте также: Где в странах Европы живет сегодня больше всего украинских беженцев

Германии нужны украинские дети из-за демографического кризиса — эксперт

Расписание, домашка, выбор предметов. Как учатся украинские дети за границей

Украинки, выехавшие за границу из-за войны, все чаще разводятся с мужьями