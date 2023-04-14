Германии нужны украинские дети из-за демографического кризиса — эксперт

В Германии после войны останутся только те, кто выучит язык и устроится на работу, считает эксперт по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Какие перспективы у украинок на европейском рынке труда и может ли работа задержать их за рубежом, рассказал изданию Фокус эксперт по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Среди причин, которые станут серьезным вызовом для украинок, выехавших за границу от войны, он называет знание иностранных языков и необходимость подтверждать квалификацию при трудоустройстве по специальности.

«Большинство выехавших за границу — это жители трех главных украинских городов, а именно Киева, Днепра и Харькова. У 70% переселенцев есть высшее образование. Но если вы не знаете языка, то для вас открыта работа только уборщицами, сиделками или посудомойками», — комментирует Воскобойник.

В качестве примера эксперт берет Германию. Он уверен, что после окончания войны там останутся только те, кто «сможет добиться успеха» — выучить немецкий язык и найти нормальную работу. Но следует понимать, что им придется серьезно конкурировать с местными жителями, которые не захотят легко отдавать свои места в компаниях или госучреждениях.

Если человек выучит язык только на среднем уровне и не сможет рассчитывать на высокооплачиваемую работу, то перед ним предстанет выбор — возвращаться в Украину к привычной жизни или оставаться в Германии в не всегда простых условиях. И тогда свою роль будут играть разные факторы — например, осталось ли у нее жилье дома или оно было уничтожено во время обстрелов.

«Сегодня в Германии наиболее востребованы «голубые воротнички» [рабочие, занятые физическим трудом, преимущественно на крупных предприятиях]. Так, в производстве электрооборудования не закрыто 67% вакансий, такое же количество в машиностроении, в автомобилестроении открыты около 65% вакансий. , что у них почти 100 млрд убытков из-за дефицита рабочих. Но женщин в этих сферах почти не трудоустраивают», — комментирует он.

В Германии грядет новая миграционная революция

Из-за такого дефицита рабочей силы Германия уже готовит новую миграционную «революцию», объясняет Воскобойник.

«Там хотят разрешить двойное гражданство, сократить срок для получения гражданства иностранцам, а также разрешить трудоустраиваться людям, если у них есть контракты с конкретными работодателями», — перечисляет он.

Приток украинских беженцев на эти изменения не влияет, утверждает Воскобойник. Но, по словам эксперта, Германия заинтересована в уехавших в ЕС украинских детях из-за демографического кризиса в стране и проблемы быстрого старения населения.

«За детей Германия будет бороться очень серьезно. И, соответственно, будет пытаться сделать так, чтобы украинцы оставались в стране, но всех они точно не задержат», — уверен он.

Как считает Воскобойник, после завершения войны на решение украинцев о возвращении домой будет влиять четыре основных фактора:

Безопасность.

Наличие жилья. «Не только жилья как отдельного дома или квартиры, а именно наличие полноценной жилищной социальной инфраструктуры: будет ли школа для ребенка, будет ли больница рядом с домом и так далее», — объясняет эксперт.

Наличие работы, позволяющей иметь достойный заработок.

Кроме этого, человек будет сравнивать то, что будет иметь за рубежом, со своими перспективами в Украине.

«Говорить о том, что все женщины не вернутся в Украину, — это чушь. По моему мнению, за границей останется до 50%. Да, это тоже сумасшедшая цифра, но речь точно не идет о 100%», — отмечает он.

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