Німеччині потрібні українські діти через демографічну кризу — експерт

У Німеччині після війни залишаться лише ті, хто вивчить мову та влаштується на роботу, вважає експерт із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Які перспективи в українок на європейському ринку праці і чи може робота затримати їх за кордоном, розповів Фокус експерт з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Серед причин, які, стануть серйозним викликом для українок, які виїхали за кордон від війни, він називає знання іноземних мов і необхідність підтверджувати кваліфікацію при працевлаштуванні за фахом.

“Більшість тих, хто виїхав за кордон, — це мешканці трьох головних українських міст, а саме Києва, Дніпра та Харкова. У 70% переселенців є вища освіта. Але якщо ви не знаєте мови, то для вас відкрита робота тільки прибиральницями, доглядальницями або посудомийницями”, — коментує Воскобойник.

Для прикладу експерт бере Німеччину. Він впевнений, що після завершення війни там залишаться лише ті, хто “зможе досягнути успіху” — вивчити німецьку мову і знайти нормальну роботу. Але варто розуміти, що їм доведеться серйозно конкурувати з місцевими мешканцями, які не захочуть легко віддавати свої місця в компаніях чи держустановах.

Якщо людина вивчить мову лише на середньому рівні й не зможе розраховувати на високооплачувану роботу, то перед нею постане вибір — повертатись до України до звичного життя або залишатись в Німеччині в не завжди простих умовах. І тоді свою роль відіграватимуть різні фактори — наприклад, чи залишилось в неї житло вдома, або воно було знищене під час обстрілів.

“Сьогодні в Німеччині найбільш затребувані “блакитні комірці” [робітники, зайняті фізичною працею, переважно на великих підприємствах]. Так, у виробництві електрообладнання не закрито 67% вакансій, така ж кількість в машинобудуванні, в автомобілебудуванні відкриті близько 65% вакансій. Німці стверджують, що в них майже 100 млрд збитків через дефіцит робітників. Але жінок на в цих сферах майже не працевлаштовують”, — коментує він.

У Німеччині відбудеться нова міграційна революція

Через такий дефіцит робочої сили Німеччина вже готує нову міграційну “революцію”, пояснює Воскобойник.

“Там хочуть дозволити подвійне громадянство, скоротити строк для отримання громадянства іноземцям, а також дозволити працевлаштовуватись людям, якщо в них є контракти з конкретними роботодавцями”, — перераховує він.

Приток українських переселенок на ці зміни ніяк не впливає, стверджує Воскобойник. Але, за словами експерта, Німеччина зацікавлена в українських дітях, що виїхали в ЄС, через демографічну кризу в країні та проблему швидкого старіння населення.

“За дітей Німеччина буде боротись дуже серйозно. І відповідно намагатиметься зробити так, щоб українці залишались в країні, але всіх вони точно не затримають”, — впевнений він.

Як вважає Воскобойник, після завершення війни на рішення українців про повернення додому буде впливати чотири основних фактори:

Безпека.

Наявність житла. “Не тільки житла як окремого будинку чи квартири, а саме наявність повноцінної житлової соціальної інфраструктури: чи буде школа для дитини, чи буде лікарня поруч з домом і так далі”, — пояснює експерт.

Наявність роботи, що дозволить мати достойний заробіток.

Крім цього, людина буде порівнювати те, що вже матиме за кордоном, зі своїми перспективами в Україні.

“Говорити про те, що всі жінки не повернуться до України, — це нісенітниця. На мою думку, за кордоном залишиться до 50%. Так, це теж шалена цифра, але мова точно не йде про 100%”, — наголошує він.

У Польщі втричі збільшилося українців, які не хочуть повертатися додому