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Який відсоток біженців повернеться до України після зупинки війни – прогноз

Суспільство 09:15   24.01.2025
Оксана Якушко
Який відсоток біженців повернеться до України після зупинки війни – прогноз Фото: Gazeta Wyborcza

Житло стане головним чинником, який визначить, скільки українських біженців повернуться на батьківщину.

Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в інтерв’ю МГ “Об’єктив”.

Останнім часом представники української влади неодноразово заявляли, що треба повертати біженців із-за кордону. У країні створили навіть ціле Міністерство національної єдності.

Однак, на думку експерта ринку праці, повернуться в Україну ті, хто не зміг адаптуватися, вивчити мову та зачепитися за конкретну країну. Головною проблемою, яка вплине на повернення людей на батьківщину після закінчення бойових дій, стане наявність або відсутність житла.

«Держава зможе забезпечить такий рівень заробітної плати, який дозволить це житло колись купити? В Україні не було жодного періоду часу, коли середньостатистична людина могла придбати житло там, де вона працює. Якщо людина працювала в Києві, то могла зібрати гроші та купити собі квартиру в невеличкому містечку, бо там були нижчі ціни. Але не було роботи та заробітної плати. Сьогодні у Києві оренда однокімнатної квартири – 12 тисяч гривень, а середня заробітна платня близько 20 тисяч гривень. Тобто людина має віддати 60% своєї зарплатні. Отже, повернутися в Україну зараз, якщо в тебе немає житла і високооплачуваної роботи, це почати жебракувати”, — пояснює експерт.

За прогнозом Воскобійника, лише 30% українців повернуться додому в разі припинення війни. 70% – залишаться за кордоном. І вони не повернуться, навіть якщо скоротять соціальні виплати – люди залишатимуться заради своїх дітей.

“Те, що насправді є в українських жінок: нам буде тяжко, але хоч наші діти поживуть. А людина, яка змогла побудувати кар’єру в Польщі, Чехії, Німеччині, у Франції, нащо їй повертатися до України?” – резюмує Воскобойник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 09:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житло стане головним чинником, який визначить, скільки українських біженців повернуться на батьківщину.".