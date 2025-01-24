Какой процент беженцев вернется в Украину после остановки войны – прогноз
Жилье станет главным фактором, который определит, сколько украинских беженцев вернутся на родину.
Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в интервью МГ “Объектив”.
В последнее время представители украинской власти неоднократно заявляли, что нужно возвращать беженцев из-за границы. В стране создали даже целое Министерство национального единства.
Однако, по мнению эксперта рынка труда, вернутся в Украину те, кто не смог адаптироваться, выучить язык и зацепиться за конкретную страну. Главной проблемой, которая повлияет на возвращение людей на родину по окончании боевых действий, как считает Воскобойник, станет наличие или отсутствие жилья.
«Государство сможет обеспечить такой уровень зарплаты, который позволит это жилье когда-нибудь купить? В Украине не было ни одного периода времени, когда среднестатистический человек мог приобрести жилье там, где он работает. Если человек работал в Киеве, то мог собрать деньги и купить себе квартиру в небольшом городке, потому что там были низкие цены. Но не было работы и зарплаты. Сегодня в Киеве аренда однокомнатной квартиры – 12 тысяч гривен, а средняя заработная плата около 20 тысяч гривен. То есть, человек должен отдать 60% своей зарплаты. Так что вернуться в Украину сейчас, если у тебя нет жилья и высокооплачиваемой работы, это начать попрошайничать», — объясняет эксперт.
По прогнозу Воскобойника, только 30% украинцев вернутся домой в случае прекращения войны. 70% — останутся за границей. И они не вернутся, даже если сократят социальные выплаты – люди продолжат оставаться ради своих детей.
«Это то, что есть во всех украинских женщинах: нам будет тяжело, но хоть наши дети поживут. А человек, который смог построить карьеру в Польше, Чехии, Германии, во Франции, зачем ему возвращаться в Украину?», — резюмировал Василий Воскобойник.
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 09:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главным фактором, который определит, сколько украинских беженцев вернутся на родину, будет наличие у них жилья.".