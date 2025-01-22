Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год

В Украине — существенная убыль населения. Ежегодно умирает столько людей, сколько проживает в областном центре вроде Житомира.

Об этом МГ «Объектив» рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

«В Украине еще до войны каждый год количество умерших превышало количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Условно говоря, каждый год в Украине исчезал город как Житомир. За 10 лет население сократится дополнительно на 2,5-3 миллиона человек только за счет демографии», — отметил Воскобойник.

Эксперт считает, что демографический кризис дополнительно усугубит вероятная волна трудовой миграции, которая, по прогнозам, начнется после завершения боевых действий.

«До войны из Украины ежегодно выезжали на работу за границу от 1,5 до 2,5 миллиона человек. Я очень верю в то, что нам будут давать много денег на восстановление, но это будет идти точечно по отраслям и не охватит всю Украину. То есть финансирование не придет в каждый регион, и люди не смогут на следующий день после окончания войны ощутить стремительный экономический взлет. Напомним, что с 1 января 2025 года минимальная зарплата в Украине 8 тысяч, а минимальная зарплата в Польше 48 тысяч. Хотите получать заработную плату-минималку в 6 раз больше, пожалуйста, 10 часов на автобусе – и вы уже там, где Украина будет лет через 10», — пояснил Воскобойник.

Поэтому, считает эксперт, по окончании военных действий с нехваткой кадров столкнутся все без исключения отрасли украинской экономики. По состоянию на первое полугодие 2024 года в Украине 75% бизнеса заявили о том, что они сталкивались с дефицитом кадров.

Это будет обусловлено выездом людей за границу, тем, что сейчас массово вывозят детей и молодежь из Украины.

Недавно Львовский IT-кластер спрогнозировал, что после завершения войны из Украины уедут от 20 000 до 75 000 ІТ-специалистов – треть отрасли.