Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта

Жители запада Украины и мегаполисов были самыми мобильными перед началом полномасштабной войны, отметил в интервью МГ «Объектив» президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

«Больше всего уехали жители городов Харьков, Днепр, Киев, Одесса и Львов. Из небольших городков выезжало людей гораздо меньше. Почему? Потому что украинцы до 2022 года, мягко говоря, были не очень мобильной нацией. Статистическое исследование за три года до полномасштабной войны показало, что 50% жителей Полтавской, Днепропетровской, Луганской областей не покидали свой регион. У жителей крупных городов был опыт путешествий за границу. Кто-то ездил на отдых, кто-то работать. То есть уехали те, кто имел подобный опыт. Но больше всего такого опыта имели жители именно западных регионов», — рассказал Воскобойник.

Из-за масштабного оттока населения по состоянию на первое полугодие 2024 года в Украине 75% бизнеса заявили о том, что у них дефицит кадров, отметил эксперт.

И после окончания военных действий, после открытия границ, украинские семьи будут соединяться, но не всегда это будет происходить на территории Украины.