Шли 20 км пешком за дроном: как из Купянска эвакуировали шесть человек (видео)
Правоохранители с помощью аэроразведки вывели гражданских из города Купянск.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что с просьбой помочь эвакуировать жителей с опасной территории обратились представители 425 бригады.
«К операции привлекли пилотов аэроразведки полка полиции личного назначения и силы стрелкового батальона. С помощью дронов спецназовцы смогли вывести шестерых граждан к определенной условно безопасной точке», — рассказали правоохранители.
Отмечается, что людям пришлось идти пешком более 20 километров через опасную территорию по заранее согласованному маршруту.
«Все это время их путь контролировали операторы БпЛА, с помощью световых указателей с мавика указывая путь для людей, фактически ведя их к безопасности из воздуха. После выхода в определенную точку гражданских эвакуировали бронированным транспортом в поселок Шевченково, где передали волонтерам», — сообщили в полиции.
Видео: ГУНП в Харьковской области
- • Дата публикации материала: 9 марта 2026 в 15:46;