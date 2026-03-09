Шли 20 км пешком за дроном: как из Купянска эвакуировали шесть человек (видео)

Правоохранители с помощью аэроразведки вывели гражданских из города Купянск.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что с просьбой помочь эвакуировать жителей с опасной территории обратились представители 425 бригады.

«К операции привлекли пилотов аэроразведки полка полиции личного назначения и силы стрелкового батальона. С помощью дронов спецназовцы смогли вывести шестерых граждан к определенной условно безопасной точке», — рассказали правоохранители.

Отмечается, что людям пришлось идти пешком более 20 километров через опасную территорию по заранее согласованному маршруту.

«Все это время их путь контролировали операторы БпЛА, с помощью световых указателей с мавика указывая путь для людей, фактически ведя их к безопасности из воздуха. После выхода в определенную точку гражданских эвакуировали бронированным транспортом в поселок Шевченково, где передали волонтерам», — сообщили в полиции.

Видео: ГУНП в Харьковской области