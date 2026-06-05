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Петербургский форум превратился в сплошное унижение Путина — Денисенко

Мир 18:23   05.06.2026
Вадим Денисенко
экс-нардеп
Петербургский форум превратился в сплошное унижение Путина — Денисенко Скриншот

Петербургский форум превратился в сплошное унижение Путина. Первый день стал триумфом украинских дронов, а во второй все говорили не о выступлении Путина, а о письме Зеленского. Но главное, как это отразится на дальнейшем ходе войны? Кинетически-информационная кампания ПМЭФ-2026, безусловно, является одной из лучших за все время войны. Удар по порту Петербурга и письмо Зеленского Путину, очевидно, стали одним из пиков всей весенней кампании ВСУ по мидл-и дипстрайкам с очень хорошим кинетическим эффектом и очень правильным информационным освещением. Следствием этой атаки уже является ускорение перехода части россиян из разряда лоялистов и индифферентных в разряд кухонной оппозиции… Но отсутствие лидера, идеи и нехватка предателей среди силовиков превратит Россию в Иран, а не приведет к майданам.

Автор: Вадим Денисенко, экс-нардеп
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 18:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Вадим Денисенко, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петербургский форум превратился в сплошное унижение Путина. Первый день стал триумфом украинских дронов, а во второй все говорили не о…".