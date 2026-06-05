Петербургский форум превратился в сплошное унижение Путина — Денисенко

Петербургский форум превратился в сплошное унижение Путина. Первый день стал триумфом украинских дронов, а во второй все говорили не о выступлении Путина, а о письме Зеленского. Но главное, как это отразится на дальнейшем ходе войны? Кинетически-информационная кампания ПМЭФ-2026, безусловно, является одной из лучших за все время войны. Удар по порту Петербурга и письмо Зеленского Путину, очевидно, стали одним из пиков всей весенней кампании ВСУ по мидл-и дипстрайкам с очень хорошим кинетическим эффектом и очень правильным информационным освещением. Следствием этой атаки уже является ускорение перехода части россиян из разряда лоялистов и индифферентных в разряд кухонной оппозиции… Но отсутствие лидера, идеи и нехватка предателей среди силовиков превратит Россию в Иран, а не приведет к майданам.