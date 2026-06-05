Петербурзький форум перетворився на суцільне приниження Путіна – Денисенко

Петербурзький форум перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни? Кінетична-інформаційна кампанія ПМЕФ-2026, безумовно, є однією з кращих за весь час війни. Удар по порту Петербурга та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним з піків всієї весняної кампанії ЗСУ по мідл- та діпстрайкам з дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних в розряд кухонної опозиції… Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів.