Петербурзький форум перетворився на суцільне приниження Путіна – Денисенко
Петербурзький форум перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни? Кінетична-інформаційна кампанія ПМЕФ-2026, безумовно, є однією з кращих за весь час війни. Удар по порту Петербурга та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним з піків всієї весняної кампанії ЗСУ по мідл- та діпстрайкам з дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних в розряд кухонної опозиції… Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: денисенко, дрони, Зеленський, письмо, путін, форум;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 18:23;