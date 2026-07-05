Путіну доповіли про «захоплення» сіл біля Вовчанська та Борової — аналіз ISW

Путін використав інсценовану зустріч з кількома командирами 3 липня, щоб зробити значно перебільшені заяви про російські просування, які не відповідають реаліям на полі бою, констатував американський Інститут вивчення війни (ISW). На цьому заході звучали зокрема доповіді про нібито захоплення населених пунктів у районі Вовчанська та Борової на Харківщині.

Так, командувач російського угруповання «Північ» генерал-полковник Євген Никифоров заявив про начебто захоплення у червні низки сіл на північний схід від Харкова — Лосівки, Українського, Земляного Яру та Охрімівки.

Водночас начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що війська РФ нібито захопили населені пункти Шийківка, Новий Мир, Чернещина та Дружелюбівка на південний схід від Борової. Міноборони РФ навіть опублікувало відео із підняттям прапорів у цих селах. Проте експерти ISW наголошують, що на цей час не готові підтвердити автентичність цих кадрів.

“Зовнішній вигляд відеозапису та відносний час його публікації узгоджуються з ширшою схемою поширення російськими джерелами матеріалів, включаючи, ймовірно, змінені за допомогою штучного інтелекту (ШІ) відео, для маніпуляцій з інформаційною метою”, – констатують аналітики.

За підрахунками ISW, озвучені Путіним цифри про нібито захоплення 133 населених пунктів та 3000 кв. км в Україні з початку 2026 року сфабриковані й щонайменше вдвічі перевищують реальні дані з поля бою, які вдалося верифікувати аналітикам (близько 64 населених пунктів з урахуванням тих, куди ворог проник лише частково).

Щодо оперативної обстановки, то, за оцінками ISW, 3 та 4 липня армія РФ не досягла прогресу на півночі Харківської області та в районі Борової, тоді як українські війська контратакували поблизу Копанок та Новосергіївки. На Куп’янському напрямку зафіксовано нещодавню спробу інфільтрації окупантів. Геолокаційні кадри від 4 липня підтверджують, що українські військові атакували російські групи, що просочилися до будівель у центрі Куп’янська.