Трагедія в Печенігах і захист АЗС – підсумки 18 серпня

Десять людей загинули від ракетного удару по Печенігах, АЗС у Харкові уразила «молния», а влада тестує систему індивідуального оповіщення – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 18 серпня.

«Приліт» стався по центру селища о 08:40, коли люди їхали на роботу, відзначив селищний голова Сергій Гусаров. Ворог поцілив у район автостанції, а також місцевого кафе. Пошкоджені навколишні будинки та поштове відділення. На місці виникли пожежі – горіли будівлі та автівки. За даними ДСНС, загинули десять людей. Ще 18 – постраждали. 18 та 19 серпня в громаді оголосили днями жалоби. На трагедію в Печенігах зреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна обов’язково відповість на цей російський удар.

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За даними обласної прокуратури, удар був близько пів на третю по Індустріальному району. Пошкоджений дах автостанції, обійшлося без постраждалих.

Поки що це тестовий режим, повідомив у етері «Суспільного» начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він відзначив: ця система більш точна, ніж загальна тривога, та дозволяє співробітникам заправних станцій оперативніше реагувати на реальні загрози. Систему тестують уже протягом тижня, й надалі планують розповсюдити й для іншого бізнесу, що працює в Харкові та області. Раніше Синєгубов також інформував, що такі оперативні повідомлення будуть отримувати комунальники.

Подробиці справи навела обласна прокуратура. Фігуранту 33 роки. Він – безробітний переселенець із тимчасово окупованого Хрустального Луганської області. За даними слідства, чоловік зареєстрував 27 терміналів супутникового зв’язку. Один із них згодом виявили в окупантів на тимчасово захопленій ними території Запорізької області. Техніку використовували для управління ударними безпілотниками. В обласній прокуратурі прокоментували: у соцмережах на переселенця вийшов представник РФ, вони спілкувалися через телеграм. Саме від росіянина підозрюваний отримав пропозицію за гроші зареєструвати старлінки. За активацію першого, яку здійснив через підставну особу, чоловік отримав півтори тисячі гривень. І продовжив таким чином заробляти. Зараз усі обставини використання інших терміналів встановлюють.

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