Трагедия в Печенегах и защита АЗС — итоги 18 августа

Десять человек погибли в результате ракетного удара по Печенегам, АЗС в Харькове поразила «Молния», а власти тестируют систему индивидуального оповещения — МГ «Объектив» напоминает главные новости 18 августа.

«Прилет» произошел по центру поселка в 08:40, когда люди ехали на работу, отметил поселковый голова Сергей Гусаров. Враг попал в район автостанции, а также местного кафе. Повреждены дома и почтовое отделение. На месте возникли пожары — горели здания и автомобили. По данным ГСЧС, погибли десять человек. Еще 18 — пострадали. 18 и 19 августа в громаде объявили днями траура. На трагедию в Печенегах отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина обязательно ответит на этот российский удар.

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По данным областной прокуратуры, удар был около половины третьего по Индустриальному району. Повреждена крыша автостанции, обошлось без пострадавших.

Пока что это тестовый режим, сообщил в эфире «Суспільного» начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил: эта система более точная, чем общая тревога, и позволяет сотрудникам заправочных станций оперативнее реагировать на реальные угрозы. Систему тестируют уже в течение недели, и в дальнейшем планируют распространить и на другой бизнес, работающий в Харькове и области. Ранее Синегубов также информировал, что такие оперативные сообщения будут получать коммунальщики.

Подробности дела привела областная прокуратура. Фигуранту 33 года. Он — безработный переселенец из временно оккупированного Хрустального Луганской области. По данным следствия, мужчина зарегистрировал 27 терминалов спутниковой связи. Один из них впоследствии обнаружили у оккупантов на временно захваченной ими территории Запорожской области. Технику использовали для управления ударными беспилотниками. В областной прокуратуре прокомментировали: в соцсетях на переселенца вышел представитель РФ, они общались через Telegram. Именно от россиянина подозреваемый получил предложение за деньги зарегистрировать Starlink. За активацию первого, которую осуществил через подставное лицо, мужчина получил полторы тысячи гривен. И продолжил таким образом зарабатывать. Сейчас все обстоятельства использования других терминалов устанавливают.

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