Йшли 20 км пішки за дроном: як з Куп’янська евакуювали шістьох людей (відео)
Правоохоронці за допомогою аеророзвідки вивели цивільних з міста Куп’янськ.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що з проханням допомогти евакуювати жителів із небезпечної території звернулися представники 425-ї бригади.
“До операції залучили пілотів аеророзвідки полку поліції особового призначення та сили стрілецького батальйону. За допомогою дронів спецпризначенці змогли вивести шістьох цивільних до визначеної умовно безпечної точки”, – розповіли правоохоронці.
Зазначається, що людям довелося йти пішки понад 20 кілометрів через небезпечну територію за заздалегідь погодженим маршрутом.
“Увесь цей час їхній шлях контролювали оператори БпЛА, за допомогою світлових вказівників з мавіка вказуючи шлях для людей, фактично ведучи їх до безпеки з повітря. Після виходу до визначеної точки цивільних евакуювали броньованим транспортом до селища Шевченкове, де передали волонтерам”, – повідомили у поліції.
Відео: ГУНП в Харківській області
Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 15:46