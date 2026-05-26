Чим найчастіше б’ють окупанти по Харкову та області, повідомили в прокуратурі

Суспільство 12:13   26.05.2026
Вікторія Яковенко
Інтенсивність ворожих ударів по регіону – висока, повідомила в етері “Суспільне. Студія” речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.

“Харківщина постійно знаходиться під ворожими ударами, враховуючи нашу відстань від кордону з державою-агресоркою. Якщо говорити про озброєння, то найчастіше росіяни атакують Харків і область БпЛА “Герань-2“, БпЛА типу “Молния” та FPV-дронами”, – розповіли в прокуратурі.

Однак, продовжує Чиріна, армія РФ застосовує по регіону й інші види озброєння. Наприклад, напередодні, за попередніми даними правоохоронців, окупанти вдарили по місту Дергачі балістичною ракетою “Іскандер”.

“Влучання прийшлося по цивільному підприємству. Поруч з ним знаходиться ще два інші цивільні підприємства. Загалом можемо говорити про три пошкоджені підприємства”, – зазначили в прокуратурі.

У пресслужбі ХОВА вранці 26 травня уточнили, що наразі в лікарні перебувають 17 постраждалих внаслідок удару по Дергачах. Одна людина – у важкому стані. Інші – стан середньої важкості.

Нагадаємо, ракетного удару по Дергачах завдали удень 25 травня росіяни. Вибух сколихнув місто близько 12:00. Ракета влучила по промисловій зоні. Загинули двоє чоловіків – 25 та 68 років. Понад 20 людей постраждали.

