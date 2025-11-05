Удар по котельной в пригороде: без отопления – 3,5 тыс. жителей, где согреться

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал, что 4 ноября враг разрушил котельную в поселке Рогань. 3,5 тысячи жителей остались без тепла, для людей развернули штаб и пункты оборота.

«Этот штаб и эти пункты будут работать, пока мы не восстановим возможность подать теплоноситель в дома», — отметил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

В своем Telegram-канале Синегубов проинформировал, что сегодня, 5 ноября, обеспечили горячим питанием более 200 человек. Пунктами обогрева воспользовались более 100 жителей, среди них – дети.

«Здесь пункт обогрева, здесь приходят с детьми. Можно зарядить телефон. Поесть горяченького», — рассказала местная жительница Ольга Бичуй.

Видео: Олег Синегубов

Напомним, не менее пяти взрывов ночью прогремели в Харькове 4 ноября. Впоследствии областная прокуратура отметила: враг атаковал ударными беспилотниками пригород Харькова. «Прилеты» зафиксировали в селе Русская Лозовая на Дергачевщине и поселке Докучаевское Роганской громады. В Русской Лозовой повреждены жилые дома, ранения получили двое мужчин. В Роганской громаде, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг целил по энергетической инфраструктуре, которая должна была обеспечивать отопление. Разрушениям подверглись несколько жилых домов. На месте будет круглосуточно работать оперативный штаб, чтобы возобновить теплоснабжение. По данным прокуроров, у двух местных жительниц в результате «прилетов» был острый стресс. Также из-за удара по зданию Роганской пожарной команды пострадали двое сотрудников.