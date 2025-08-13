В Купянске остается меньше тысячи человек: Синегубов о ситуации (видео)

Что происходит в городе Купянск и сколько людей до сих пор проживают там, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Если мы сообщали еще месяц назад, что там находилось где-то 1200-1300 человек, то сейчас остается 991 человек. Правый, левый берег – там уже нет повсюду централизованного водоснабжения, где можем – обеспечиваем подвоз воды. Так же там достаточно усложнено электроснабжение, газоснабжения нет, потому что критическая инфраструктура имеет критические повреждения. Восстанавливать возможности нет», — сказал глава ХОВА.

Ведь, продолжает Синегубов, противник FPV-дронами целит по гражданским, ремонтным бригадам, авто «скорой», ГСЧС и НПУ.

«Каждый выезд – либо это «скорая», либо ГСЧС – это отдельная спецоперация. Конечно, наши подразделения ГСЧС рвутся на ликвидацию последствий. Но целью являются именно эти подразделения и выезжать достаточно тяжело. Однако, как только представляется возможность, они выезжают на тушение пожаров, и на первом месте – спасение наших людей», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»