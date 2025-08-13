Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

В Купянске остается меньше тысячи человек: Синегубов о ситуации (видео)

Записано 15:46   13.08.2025
Виктория Яковенко
В Купянске остается меньше тысячи человек: Синегубов о ситуации (видео) Скриншот

Что происходит в городе Купянск и сколько людей до сих пор проживают там, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Если мы сообщали еще месяц назад, что там находилось где-то 1200-1300 человек, то сейчас остается 991 человек. Правый, левый берег – там уже нет повсюду централизованного водоснабжения, где можем – обеспечиваем подвоз воды. Так же там достаточно усложнено электроснабжение, газоснабжения нет, потому что критическая инфраструктура имеет критические повреждения. Восстанавливать возможности нет», — сказал глава ХОВА.

Ведь, продолжает Синегубов, противник FPV-дронами целит по гражданским, ремонтным бригадам, авто «скорой», ГСЧС и НПУ.

«Каждый выезд – либо это «скорая», либо ГСЧС – это отдельная спецоперация. Конечно, наши подразделения ГСЧС рвутся на ликвидацию последствий. Но целью являются именно эти подразделения и выезжать достаточно тяжело. Однако, как только представляется возможность, они выезжают на тушение пожаров, и на первом месте – спасение наших людей», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Враг пытается закрепиться в Купянске, удается ли — данные ВСУ (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Новости Харькова — главное 13 августа: атака на авто НПУ, ситуация в Купянске
Новости Харькова — главное 13 августа: атака на авто НПУ, ситуация в Купянске
13.08.2025, 15:49
Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами
Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами
12.08.2025, 14:52
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
13.08.2025, 07:32
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
13.08.2025, 07:36
В Купянске остается меньше тысячи человек: Синегубов о ситуации (видео)
В Купянске остается меньше тысячи человек: Синегубов о ситуации (видео)
13.08.2025, 15:46

Новости по теме:

08:00
РФ ударила по Подлиману из артиллерии: горел дом и лес – подробности от ГСЧС
10:45
Неожиданная находка на Харьковщине: что обнаружили аграрии (фото)
08:51
Харьковщину массированно атаковали БпЛА — ГСЧС о последствиях (фото)
10:05
Что горело на Салтовке ночью, показали в ГСЧС (фото, видео)
08:08
В Харькове двое людей пострадали из-за ночного удара по Салтовке – ГСЧС

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Купянске остается меньше тысячи человек: Синегубов о ситуации (видео)»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 15:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что происходит в городе Купянск и сколько людей до сих пор проживают там, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".