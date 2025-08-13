Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

Враг пытается закрепиться в Купянске, удается ли — данные ВСУ (видео)

Записано 15:20   13.08.2025
Виктория Яковенко
Враг пытается закрепиться в Купянске, удается ли — данные ВСУ (видео) Скриншот

О ситуации в районе города Купянск на Харьковщине рассказали в ОСГВ «Днепр».

Утром там сообщили, что противник безуспешно пытается малыми штурмовыми группами проникнуть и закрепиться в Купянске.

Уже днем ситуацию прокомментировал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов. Он отметил, что сейчас закрепиться в городе россиянам «удается не очень».

«Но очень стараются. Они находятся к северу от города, достаточно близко от него. И это тоже проблема», — сообщил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что на Купянском направлении СОУ отбили восемь штурмов россиян, в том числе оккупанты атаковали возле Купянска.

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец заявил, что «район обороны Купянска находится под прямой угрозой».

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Новости Харькова — главное 13 августа: атака на авто НПУ, ситуация в Купянске
Новости Харькова — главное 13 августа: атака на авто НПУ, ситуация в Купянске
13.08.2025, 15:49
Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами
Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами
12.08.2025, 14:52
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
13.08.2025, 07:32
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
13.08.2025, 07:36
В Купянске остается меньше тысячи человек: Синегубов о ситуации (видео)
В Купянске остается меньше тысячи человек: Синегубов о ситуации (видео)
13.08.2025, 15:46

Новости по теме:

11:45
За поджог на железной дороге обещали 100 тыс $: 15 лет «светит» жителю области
08:45
Символическая цифра ко дню РФ: потери врага перевалили за 1 миллион – Генштаб
10:59
О потерях живой силы и техники РФ на севере Харьковщины сообщили в ВСУ
13:48
Потерял ли враг интерес к Купянску: данные DeepState (видео)
13:15
«Пару дней стабильные у нас». Что произошло с врагом на Купянском направлении

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Враг пытается закрепиться в Купянске, удается ли — данные ВСУ (видео)»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в районе города Купянск на Харьковщине рассказали в ОСГВ «Днепр».".