Враг пытается закрепиться в Купянске, удается ли — данные ВСУ (видео)

О ситуации в районе города Купянск на Харьковщине рассказали в ОСГВ «Днепр».

Утром там сообщили, что противник безуспешно пытается малыми штурмовыми группами проникнуть и закрепиться в Купянске.

Уже днем ситуацию прокомментировал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов. Он отметил, что сейчас закрепиться в городе россиянам «удается не очень».

«Но очень стараются. Они находятся к северу от города, достаточно близко от него. И это тоже проблема», — сообщил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что на Купянском направлении СОУ отбили восемь штурмов россиян, в том числе оккупанты атаковали возле Купянска.

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец заявил, что «район обороны Купянска находится под прямой угрозой».