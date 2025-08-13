Враг пытается закрепиться в Купянске, удается ли — данные ВСУ (видео)
О ситуации в районе города Купянск на Харьковщине рассказали в ОСГВ «Днепр».
Утром там сообщили, что противник безуспешно пытается малыми штурмовыми группами проникнуть и закрепиться в Купянске.
Уже днем ситуацию прокомментировал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов. Он отметил, что сейчас закрепиться в городе россиянам «удается не очень».
«Но очень стараются. Они находятся к северу от города, достаточно близко от него. И это тоже проблема», — сообщил Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что на Купянском направлении СОУ отбили восемь штурмов россиян, в том числе оккупанты атаковали возле Купянска.
Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец заявил, что «район обороны Купянска находится под прямой угрозой».
