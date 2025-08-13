Ворог намагається закріпитись в Куп’янську, чи вдається – дані ЗСУ (відео)

Про ситуацію в районі міста Куп’янськ на Харківщині розповіли в ОСУВ «Дніпро».

Вранці там інформували, що противник безуспішно намагається малими штурмовими групами проникнути та закріпитися в Купʼянську.

Вже вдень ситуацію прокоментував в етері нацмарафону речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов. Він зазначив, що наразі закріпитись у місті росіянам «вдається не дуже».

«Але дуже намагаються. Вони є на півночі від міста, достатньо близько від нього. І це також є проблемою», – повідомив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що на Куп’янському напрямку СОУ відбили вісім штурмів росіян, зокрема окупанти атакували біля Куп’янська.

Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець заявив, що «район оборони Куп’янська знаходиться під прямою загрозою».