За добу ворог атакував 11 разів на Харківщині – де ЗСУ відбивали атаки ворога

На Південно-Слобожанському напрямку за добу було три бої біля Вовчанських Хуторів, передає Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку СОУ відбили вісім штурмів росіян біля Кіндрашівки, Московки, Куп’янська, Богуславки та Нової Кругляківки.

“Загалом, за вчора зафіксовано 165 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 89 авіаційних ударів, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 120 обстрілів, з них 64 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 166 дронів-камікадзе”, – пишуть у ГШ.

Втрати росіян, за даними Генштабу, такі: