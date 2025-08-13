За сутки враг атаковал 11 раз на Харьковщине – где ВСУ отбивали атаки врага

На Южно-Слобожанском направлении за сутки было три боя возле Волчанских Хуторов, передает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении СОУ отбили восемь штурмов россиян около Кондрашовки, Московки, Купянска, Богуславки и Новой Кругляковки.

«Всего за вчера зафиксировано 165 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара шестью ракетами и 89 авиационных ударов, сбросив 183 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5 120 обстрелов, из них 64 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 166 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Потери россиян, по данный Генштаба, следующие: