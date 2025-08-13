Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW

В сводке за 13 августа аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что захватили россияне в Харьковской области.

Так, согласно геолокационным кадрам, недавно армия РФ продвинулась на Великобурлукском направлении. В частности, враг захватил территории на севере от Мелового.

На Купянском направлении атаки россиян не увенчались успехом. А вот ВСУ контратаковали возле Радьковки.

«11 и 12 августа российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к западу от Купянска вблизи Мирового и Соболевки; к северу от Купянска вблизи Кондрашовки и Голубовки; северо-восточнее Купянска вблизи Двуречной, к востоку от Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки; и к югу от Купянска вблизи Ковшаровки», – сообщили аналитики.

Также, по информации экспертов, враг захватил Зеленый Гай – населенный пункт расположен на севере от Боровой. А вот информация россиян о дальнейшем продвижении ВС РФ на юго-запад, оказалась фейковой.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что русские войска продвинулись к западу от Синельниково. 11 и 12 августа российские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Волчанска, Синельниково и на южном (левом) берегу реки Волчья», – добавили в ISW.