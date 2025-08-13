Відразу на двох напрямках на Харківщині просунулися війська РФ – дані ISW
У зведенні за 13 серпня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що захопили росіяни в Харківській області.
Так, згідно з геолокаційними кадрами, нещодавно армія РФ просунулася на Великобурлуцькому напрямку. Зокрема ворог захопив території на півночі від Мілового.
На Куп’янському напрямку атаки росіян не мали успіху. А ось ЗСУ контратакували біля Радьківки.
“11 та 12 серпня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на захід від Куп’янська поблизу Мирного та Соболівки; на північ від Куп’янська поблизу Кіндрашівки та Голубівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Дворічної, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки; та на південь від Куп’янська поблизу Ківшарівки”, – повідомили аналітики.
Також, за інформацією експертів, ворог захопив Зелений Гай – місто розташоване на півночі від Борової. А ось інформація росіян про подальше просування ЗС РФ на південний захід виявилася фейковою.
“Непідтверджені твердження: Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на захід від Синельникового. 11 та 12 серпня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Синельникового та на південному (лівому) березі річки Вовча”, – додали в ISW.
Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2025 в 07:36
