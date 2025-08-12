«ЗСУ хочуть ударити по Чугуєву, щоб зірвати переговори»: SPRAVDI спростовує
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовують повідомлення міністерства оборони РФ, що «Київ готує провокації для зриву російсько-американських перемовин, нібито привізши журналістів у Чугуїв для інсценування удару ЗСУ по мирних жителях».
Подібні публікації слідом за міноборони РФ масово поширюють російські пропагандисти.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошують: це класична вигадка Кремля у стилі «заздалегідь попередити про власний злочин, приписавши його Україні».
“По-перше, Україна не веде обстрілів мирного населення і не планує провокацій проти власних громадян. Усі удари по житловій інфраструктурі — результат російської агресії, що підтверджується міжнародними розслідуваннями та супутниковими даними. По-друге, іноземні журналісти регулярно працюють на прифронтових територіях, висвітлюючи наслідки саме російських атак. Їх присутність не є чимось секретним чи «спланованим для постановки». По-третє, подібні вкиди — це інформаційно-психологічна операція (ІПсО), спрямована на дискредитацію України та виправдання майбутніх ударів РФ по цивільних об’єктах”, – йдеться у спростуванні.
Читайте також: По Чугуївському району вночі вдарили вісім БпЛА: Синєгубов – про добу
Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2025 в 21:41
