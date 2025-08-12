Live
Общество 21:41   12.08.2025
Елена Нагорная
«ВСУ хотят ударить по Чугуеву, чтобы сорвать переговоры»: SPRAVDI опровергает

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергают сообщения российских пропагандистов о том, что «Киев готовит провокации для срыва российско-американских переговоров, якобы привезя журналистов в Чугуев для инсценировки удара ВСУ по мирным жителям».

Похожие публикации вслед за минобороны РФ массово распространяют российские пропагандисты.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркивают: это классическая выдумка Кремля в стиле «заранее предупредить о собственном преступлении, приписав его Украине».

«Во-первых, Украина не ведет обстрелов мирного населения и не планирует провокаций против собственных граждан. Все удары по жилой инфраструктуре — результат российской агрессии, что подтверждается международными расследованиями и спутниковыми данными. Во-вторых, иностранные журналисты регулярно работают на прифронтовых территориях, освещая последствия именно российских атак. Их присутствие не является чем-то секретным или «спланированным для постановки». В-третьих, подобные вбросы — это информационно-психологическая операция (ИПсО), направленная на дискредитацию Украины и оправдание будущих ударов РФ по гражданским объектам», — отмечается в опровержении.

Читайте также: По Чугуевскому району ночью ударили восемь БпЛА: Синегубов – о сутках

Автор: Елена Нагорная
