Live
  • Вс 10.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.46
  • EUR 48.28

По Чугуевскому району ночью ударили восемь БпЛА: Синегубов — о сутках

Происшествия 09:15   10.08.2025
Елена Нагорная
По Чугуевскому району ночью ударили восемь БпЛА: Синегубов — о сутках На фото — последствия обстрела села Мартовая

Шестеро человек пострадали вследствие обстрелов россиян в Харькове и Купянске за минувшие сутки. В ночь на 10 августа Чугуевский район атаковали восемью БпЛА, там обошлось без пострадавших.

«Нанесены удары по г. Чугуев и вблизи с. Раздольное Змиевской громады, с. Мартовая Печенежской громады и с. Коробочкино Пролиснянской громады. В результате обстрела горело здание детского сада, складское помещение, а также трава и деревья», — сообщает начальник ХОВА.

На фото — последствия обстрела села Раздольное

За минувшие сутки ударам подверглись Харьков и пять населенных пунктов области. Россияне применили восемь БпЛА «Герань-2», БпЛА «Молния», два FPV-дрона и еще два БпЛА, тип которых устанавливается.

В Харькове в результате попадания БпЛА в мебельный магазин в Киевском районе в 16:30 пострадали 43-летняя, 45-летняя, 38-летняя женщины, 38-летний мужчина и 17-летняя девушка. Также в Купянске пострадал 73-летний мужчина.

Читайте также: БпЛА ночью атаковали Чугуевский район: куда прилетело, рассказали в ГСЧС

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально
Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально
08.08.2025, 21:27
Жара отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 10 августа
Жара отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 10 августа
09.08.2025, 20:45
Новости Харькова — главное за 10 августа: успехи СОУ у Купянска, ночная атака
Новости Харькова — главное за 10 августа: успехи СОУ у Купянска, ночная атака
10.08.2025, 09:23
ISW: Силы обороны продвинулись в направлении Купянска, что на других фронтах
ISW: Силы обороны продвинулись в направлении Купянска, что на других фронтах
10.08.2025, 07:41
БпЛА ночью атаковали Чугуевский район: куда прилетело, рассказали в ГСЧС
БпЛА ночью атаковали Чугуевский район: куда прилетело, рассказали в ГСЧС
10.08.2025, 08:30
По Чугуевскому району ночью ударили восемь БпЛА: Синегубов — о сутках
По Чугуевскому району ночью ударили восемь БпЛА: Синегубов — о сутках
10.08.2025, 09:15

Новости по теме:

09:15
По Чугуевскому району ночью ударили восемь БпЛА: Синегубов — о сутках
08:47
Одиннадцать атак россиян за сутки на Харьковщине: где шли бои — Генштаб ВСУ
08:30
БпЛА ночью атаковали Чугуевский район: куда прилетело, рассказали в ГСЧС
07:41
ISW: Силы обороны продвинулись в направлении Купянска, что на других фронтах
21:51
В Харькове парочка, угрожая ножом, отобрала сумку у женщины — полиция

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «По Чугуевскому району ночью ударили восемь БпЛА: Синегубов — о сутках»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 августа 2025 в 09:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шестеро человек пострадали вследствие обстрелов россиян в Харькове и Купянске за минувшие сутки. В ночь на 10 августа Чугуевский район атаковали БпЛА, обошлось без пострадавших.".