По Чугуевскому району ночью ударили восемь БпЛА: Синегубов — о сутках
Шестеро человек пострадали вследствие обстрелов россиян в Харькове и Купянске за минувшие сутки. В ночь на 10 августа Чугуевский район атаковали восемью БпЛА, там обошлось без пострадавших.
«Нанесены удары по г. Чугуев и вблизи с. Раздольное Змиевской громады, с. Мартовая Печенежской громады и с. Коробочкино Пролиснянской громады. В результате обстрела горело здание детского сада, складское помещение, а также трава и деревья», — сообщает начальник ХОВА.
За минувшие сутки ударам подверглись Харьков и пять населенных пунктов области. Россияне применили восемь БпЛА «Герань-2», БпЛА «Молния», два FPV-дрона и еще два БпЛА, тип которых устанавливается.
В Харькове в результате попадания БпЛА в мебельный магазин в Киевском районе в 16:30 пострадали 43-летняя, 45-летняя, 38-летняя женщины, 38-летний мужчина и 17-летняя девушка. Также в Купянске пострадал 73-летний мужчина.
Дата публикации материала: 10 августа 2025 в 09:15
