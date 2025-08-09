Внезапный «прилет» в Харькове: пострадала 17-летняя и женщины (дополняется)

Российский БпЛА днем 9 августа ударил по мебельному магазину в Киевском районе в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 16:49. «Среди пострадавших в Киевском районе Харькова 17-летняя девушка. Четверо пострадавших женщин госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 16:46. Синегубов уточнил, что БпЛА попал в крышу мебельного магазина. По его данным, пострадавших пятеро.

16:38. Воздушной тревоги в городе не было — отбой дали еще в 13:55. Взрыв слышали в некоторых районах города около 16:18.

«Есть информация о попадании вражеского БпЛА в мебельный магазин в Киевском районе Харькова. Есть раненые. На месте работают экстренные службы», — написал Терехов.

И следом уточнил: пострадавших уже шестеро.