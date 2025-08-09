Раптовий “приліт” у Харкові: постраждала 17-річна та жінки (доповнюється)
Російський БпЛА вдень 9 серпня вдарив у меблевий магазин у Київському районі в Харкові, повідомив мер Ігор Терехов.
Доповнено о 16:49. “Серед постраждалих у Київському районі Харкова 17-річна дівчина. Четверо постраждалих жінок госпіталізували. Медики надають усю необхідну допомогу”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 16:46. Синєгубов уточнив, що БпЛА влучив у дах меблевого магазину. За його даними, постраждалих п’ятеро.
16:38. Повітряної тривоги в місті не було – відбій дали ще о 13:55. Вибух чули в деяких районах міста близько 16:18.
“Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА у меблевий магазин у Київському районі Харкова. Є поранені. На місці працюють екстрені служби“, – написав Терехов.
І слідом уточнив: постраждалих уже шестеро.
