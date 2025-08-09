Дівчинка в комі після удару російських БпЛА по Харківщині – Синєгубов
П’ять мешканців Харківської області перебувають у лікарнях після нічного нальоту російських БпЛА. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про їхній стан.
“У лікарнях перебувають п’ятеро людей, які минулої доби зазнали поранень внаслідок ворожої атаки. Двох постраждалих госпіталізували з Чугуївського району. Зокрема, в реанімації перебуває 15-річна дівчинка. У неї множинні травми, опіки. Дівчина – в комі, на апараті штучної вентиляції легенів. Ще трьох поранених доставили до медзакладів із Куп’янського району. Серед них одна пацієнтка – в реанімації, у вкрай важкому стані“, — написав Синєгубов вранці 9 серпня.
За інформацією Харківської обласної прокуратури, по регіону за ніч вдарили понад 20 БпЛА. Найбільше дісталося Чугуєву (і, за даними ДСНС, найближчому селу Клугино-Башкирівка). Там було щонайменше десять ударів за пів години. Саме там постраждала 15-річна дівчинка, яка зараз у реанімації. Поранення, опіки та гострий шок – ще в п’яти місцевих жителів.
Читайте також: По Харківщині вдарили 34 “герані” – Синєгубов заявив про постраждалих
Три безпілотники вдарили – по Золочеву, там горіла будівля інфекційного відділення лікарні. Вона порожня, обійшлося без постраждалих. Близько 2:40 ще чотири БпЛА влучили по Балаклії, там пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. До селища Шевченкове Куп’янського району прилетіло ще близько 10 БпЛА. Пошкоджені будинки, два навчальні заклади, банк.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, герань, новини Харкова, пострадалі, сінєгубов, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дівчинка в комі після удару російських БпЛА по Харківщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2025 в 11:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять мешканців Харківської області перебувають у лікарнях після нічного нальоту російських БпЛА. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про їхній стан".