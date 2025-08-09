Live
  • Сб 09.08.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.46
  • EUR 48.28

Дівчинка в комі після удару російських БпЛА по Харківщині – Синєгубов

Події 11:17   09.08.2025
Оксана Горун
Дівчинка в комі після удару російських БпЛА по Харківщині – Синєгубов

П’ять мешканців Харківської області перебувають у лікарнях після нічного нальоту російських БпЛА. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про їхній стан.

У лікарнях перебувають п’ятеро людей, які минулої доби зазнали поранень внаслідок ворожої атаки. Двох постраждалих госпіталізували з Чугуївського району. Зокрема, в реанімації перебуває 15-річна дівчинка. У неї множинні травми, опіки. Дівчина – в комі, на апараті штучної вентиляції легенів. Ще трьох поранених доставили до медзакладів із Куп’янського району. Серед них одна пацієнтка – в реанімації, у вкрай важкому стані“, — написав Синєгубов вранці 9 серпня.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, по регіону за ніч вдарили понад 20 БпЛА. Найбільше дісталося Чугуєву (і, за даними ДСНС, найближчому селу Клугино-Башкирівка). Там було щонайменше десять ударів за пів години. Саме там постраждала 15-річна дівчинка, яка зараз у реанімації. Поранення, опіки та гострий шок – ще в п’яти місцевих жителів.

масована атака БпЛА 9 серпня 2025 в Харківській області 5

Читайте також: По Харківщині вдарили 34 “герані” – Синєгубов заявив про постраждалих

Три безпілотники вдарили – по Золочеву, там горіла будівля інфекційного відділення лікарні. Вона порожня, обійшлося без постраждалих. Близько 2:40 ще чотири БпЛА влучили по Балаклії, там пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. До селища Шевченкове Куп’янського району прилетіло ще близько 10 БпЛА. Пошкоджені будинки, два навчальні заклади, банк.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Віткофф неправильно зрозумів Путіна – BILD
Віткофф неправильно зрозумів Путіна – BILD
09.08.2025, 12:24
Дівчинка в комі після удару російських БпЛА по Харківщині – Синєгубов
Дівчинка в комі після удару російських БпЛА по Харківщині – Синєгубов
09.08.2025, 11:17
Як одружувалися в День нескінченності в Харкові та східних регіонах (фото)
Як одружувалися в День нескінченності в Харкові та східних регіонах (фото)
09.08.2025, 11:00
Що загрожує Харкову, якщо Україна “здасть” Донецьку область – аналіз ISW
Що загрожує Харкову, якщо Україна “здасть” Донецьку область – аналіз ISW
09.08.2025, 08:04
“Прильоти” по лікарні в Золочеві: Коваленко повідомив, що горіло (відео)
“Прильоти” по лікарні в Золочеві: Коваленко повідомив, що горіло (відео)
09.08.2025, 09:56
Новини Харкова – головне за 9 серпня: наліт БпЛА, дитина в комі
Новини Харкова – головне за 9 серпня: наліт БпЛА, дитина в комі
09.08.2025, 11:24

Новини за темою:

09:31
По Харківщині вдарили 34 “Герані” – Синєгубов заявив про постраждалих
08:51
Харківщину масовано атакували БпЛА – ДСНС про наслідки (фото)
08:42
Немає води, світла, не їздять потяги: Лозова пережила наймасованішу атаку
12:09
Чотирьох людей, зокрема дитину, врятували вогнеборці Харківщини під час пожежі
21:38
Двоє постраждалих у місті на Харківщині через удари російськими дронами

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Дівчинка в комі після удару російських БпЛА по Харківщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2025 в 11:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять мешканців Харківської області перебувають у лікарнях після нічного нальоту російських БпЛА. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про їхній стан".