По Харківщині вдарили 34 “Герані” – Синєгубов заявив про постраждалих

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби. Постраждали 13 населених пунктів.

За даними Синєгубова, по Харківщині протягом доби вдарили 34 БпЛА типу “Герань-2”, з них 22 – за годину вночі (з 01:00 по 02:00). Під нічним ударом були Богодухівський, Ізюмський, Куп’янський та Чугуївський райони. Також протягом доби зафіксовано “прильоти” чотирьох КАБів, однієї “молнии” та трьох FPV-дронів.

Начальник ХОВА повідомив про п’ятьох постраждалих у Куп’янську. Це 63-річний та 69-річний чоловіки, 70-річна, 66-річна та 86-річна жінки. Також, за його даними, двоє людей постраждали в селі Клугино-Башкирівка: 43-річна жінка та 15-річна дівчина (раніше в ДСНС інформували, що постраждалих там більше – шестеро).

Також протягом доби двоє чоловіків постраждали від підриву на ВНП у селі Гракове Чкалівської громади.

В області такі руйнування:

🔹 У Харківському районі пошкоджений приватний будинок (селище Слатине);

🔹 У Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок (с. Малий Бурлук), три багатоквартирні будинки (м. Куп’янськ), приватний будинок (с. Сподобівка), складські приміщення, зерноочисна машина (с. Волоська Балаклія), будинок культури, кінотеатр, школа, гаражі (селище Шевченкове), психоневрологічний інтернат (с. Млинки), складське приміщення (с. Одрадне);

🔹 В Ізюмському районі пошкоджена адмінбудівля, багатоквартирний та приватні будинки (м. Балаклія), гараж (смт Борова), клуб, школа, приватний будинок (с. Калинівка);

🔹 У Чугуївському районі пошкоджений багатоквартирний будинок (с. Клугино-Башкирівка);

🔹 У Богодухівському районі пошкоджений медичний заклад (смт Золочів).