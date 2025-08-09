По Харківщині вдарили 34 “Герані” – Синєгубов заявив про постраждалих
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби. Постраждали 13 населених пунктів.
За даними Синєгубова, по Харківщині протягом доби вдарили 34 БпЛА типу “Герань-2”, з них 22 – за годину вночі (з 01:00 по 02:00). Під нічним ударом були Богодухівський, Ізюмський, Куп’янський та Чугуївський райони. Також протягом доби зафіксовано “прильоти” чотирьох КАБів, однієї “молнии” та трьох FPV-дронів.
Начальник ХОВА повідомив про п’ятьох постраждалих у Куп’янську. Це 63-річний та 69-річний чоловіки, 70-річна, 66-річна та 86-річна жінки. Також, за його даними, двоє людей постраждали в селі Клугино-Башкирівка: 43-річна жінка та 15-річна дівчина (раніше в ДСНС інформували, що постраждалих там більше – шестеро).
Також протягом доби двоє чоловіків постраждали від підриву на ВНП у селі Гракове Чкалівської громади.
Читайте також: Харківщину масовано атакували БпЛА – ДСНС про наслідки (фото)
В області такі руйнування:
🔹 У Харківському районі пошкоджений приватний будинок (селище Слатине);
🔹 У Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок (с. Малий Бурлук), три багатоквартирні будинки (м. Куп’янськ), приватний будинок (с. Сподобівка), складські приміщення, зерноочисна машина (с. Волоська Балаклія), будинок культури, кінотеатр, школа, гаражі (селище Шевченкове), психоневрологічний інтернат (с. Млинки), складське приміщення (с. Одрадне);
🔹 В Ізюмському районі пошкоджена адмінбудівля, багатоквартирний та приватні будинки (м. Балаклія), гараж (смт Борова), клуб, школа, приватний будинок (с. Калинівка);
🔹 У Чугуївському районі пошкоджений багатоквартирний будинок (с. Клугино-Башкирівка);
🔹 У Богодухівському районі пошкоджений медичний заклад (смт Золочів).
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, герань, новини Харкова, пострадалі, прилеты, сінєгубов, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «По Харківщині вдарили 34 “Герані” – Синєгубов заявив про постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2025 в 09:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби. Постраждали 13 населених пунктів".